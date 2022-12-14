14 декабря 2022, 18:19

Три жителя Чечни погибли в зоне военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Юсуп Байгажиев, Роман Берсанукаев и Ибрагим Алиев погибли на Украине, сообщила чеченская государственная телерадиокомпания. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 57 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что сотрудник Росгвардии Тамерлан Юсупов стал 54-м жителем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На сообщение об открытии "Парт Героя" в Чечне обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*. В списке из 94 имен, в память о которых в школах Чечни установлены парты героя, насчитываются три имени погибших в ходе военной операции на Украине, сообщило издание 12 декабря.

В Старогладовской школе №1 открыта парта в память о Юсупе Байгажиеве, который служил в управлении вневедомственной охраны Росгвардии, он погиб в зоне военной операции 29 марта, говорится в сообщении на сайте ЧГТРК "Грозный" от 10 декабря.

Еще две именных парты установили в честь выходцев станицы Гребенская, участников военной операции на Украине Ибрагима Алиева и Романа Берсанукаева. Ибрагим Алиев с 2008 года служил по контракту в батальоне "Север", погиб 1 октября на Украине, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 57 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Ростова-на-Дону", "Двое мобилизованных из Дагестана погибли на Украине", "Власти Буйнакского района сообщили о гибели сапера на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 декабря 2022, 19:35

14 декабря 2022, 18:57

14 декабря 2022, 17:52

14 декабря 2022, 17:28

  • Баталхаджинцы раньше мюридов создали по призыву Кадырова воинские отряды

    Чеченские власти и СМИ за месяц после призыва Рамзана Кадырова к чеченским суфиям создавать воинские подразделения не сообщали об формировании отряда мюридов, тогда как отряд баталхаджинцев уже отправился в зону военной операции. Мюридам обещано, что их подразделения не будут отправляться на Украину, следует из распространенной оппозиционным властям Чечни источником аудиозаписи.

14 декабря 2022, 16:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи