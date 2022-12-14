Три жителя Чечни погибли в зоне военной операции

14 декабря 2022, 18:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Юсуп Байгажиев, Роман Берсанукаев и Ибрагим Алиев погибли на Украине, сообщила чеченская государственная телерадиокомпания. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 57 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что сотрудник Росгвардии Тамерлан Юсупов стал 54-м жителем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На сообщение об открытии "Парт Героя" в Чечне обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*. В списке из 94 имен, в память о которых в школах Чечни установлены парты героя, насчитываются три имени погибших в ходе военной операции на Украине, сообщило издание 12 декабря.

В Старогладовской школе №1 открыта парта в память о Юсупе Байгажиеве, который служил в управлении вневедомственной охраны Росгвардии, он погиб в зоне военной операции 29 марта, говорится в сообщении на сайте ЧГТРК "Грозный" от 10 декабря.

Еще две именных парты установили в честь выходцев станицы Гребенская, участников военной операции на Украине Ибрагима Алиева и Романа Берсанукаева. Ибрагим Алиев с 2008 года служил по контракту в батальоне "Север", погиб 1 октября на Украине, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 57 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.