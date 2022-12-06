06 декабря 2022, 22:40

Полицейский из Чечни погиб на Украине

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Старший сержант полиции Тамерлан Юсупов погиб на Украине, сообщил Северо-Кавказский округ Росгвардии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 54 уроженцев Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Дукваха Саитов стал 53-м уроженцем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На фасаде здания гимназии №1 в селе Знаменское Надтеречного района установлена мемориальная доска памяти сотрудника вневедомственной охраны старшего сержанта полиции Тамерлана Юсупова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, сообщил сегодня Северо-Кавказский округ Росгвардии. 

Указом президента Российской Федерации старший сержант полиции Тамерлан Юсупов награжден орденом Мужества (посмертно), указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 54 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Кадыров и Алаудинов отреагировали на сообщения о гибели чеченских бойцов под Лисичанском", "Росгвардеец из Чечни продолжил кампанию по рекрутингу молодежи", "Кадыров подтвердил гибель сразу 23 чеченских бойцов на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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