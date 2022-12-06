Полицейский из Чечни погиб на Украине

06 декабря 2022, 22:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старший сержант полиции Тамерлан Юсупов погиб на Украине, сообщил Северо-Кавказский округ Росгвардии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 54 уроженцев Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Дукваха Саитов стал 53-м уроженцем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На фасаде здания гимназии №1 в селе Знаменское Надтеречного района установлена мемориальная доска памяти сотрудника вневедомственной охраны старшего сержанта полиции Тамерлана Юсупова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, сообщил сегодня Северо-Кавказский округ Росгвардии.

Указом президента Российской Федерации старший сержант полиции Тамерлан Юсупов награжден орденом Мужества (посмертно), указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 54 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.