Власти сообщили о гибели на Украине семерых военных из Дагестана

23 февраля 2023, 09:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащие Абдулмумин Абдуллаев, Алихажи Гаджиев, Артур Гаджиметов, Ашурбек Магомедов, Залимхан Мутуев, Рустам Татарханов и Ушаг Юшаев погибли на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 371 военного из Дагестана.

Ефрейторы Алихажи Гаджиев и Артур Гаджиметов, а также рядовые Ашурбек Магомедов и Залимхан Мутуев погибли во время спецоперации на Украине, сообщил 22 февраля в своем Telegram-канале мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов. Он уточнил, что родственникам военнослужащих вручены ордена Мужества, которыми они награждены посмертно.

Орден Мужества был также вручен родственникам погибшего на Украине Абдулмумина Абдуллаева. Об этом 22 февраля в своем Telegram-канале сообщила администрация Кумторкалинского района.

Глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов передал родственникам лейтенанта Ушага Юшаева и рядового Магомеда Абдулкаримова ордена Мужества, которыми они награждены посмертно. Оба военных погибли в ходе спецоперации, передало РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 371 военного из Дагестана. Всего власти и силовики на 09.10 мск 23 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1436 жителей юга России, в том числе 841 жителя СКФО и 595 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.