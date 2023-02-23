Военный из Волгоградской области погиб на Украине

23 февраля 2023, 16:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий Александр Ковалев погиб на Украине, сообщила администрация Иловлинского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 233 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Чекан из Камышина стал 232-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти. На военную операцию он отправился из мест лишения свободы.

Военнослужащий Александр Ковалев погиб на Украине, похороны намечены на 24 февраля, сообщила администрация Иловлинского района в своем Telegram-канале 22 февраля. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 233 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 16.13 мск 22 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1442 жителей юга России, в том числе 841 жителя СКФО и 601 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.