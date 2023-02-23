Александр Ковалев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Иловлинского района, https://t.me/ilov_admin/1141

23 февраля 2023, 16:55

Военный из Волгоградской области погиб на Украине

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Военнослужащий Александр Ковалев погиб на Украине, сообщила администрация Иловлинского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 233 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Чекан из Камышина стал 232-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти. На военную операцию он отправился из мест лишения свободы. 

Военнослужащий Александр Ковалев погиб на Украине, похороны намечены на 24 февраля, сообщила администрация Иловлинского района в своем Telegram-канале 22 февраля. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 233 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 16.13 мск 22 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1442 жителей юга России, в том числе 841 жителя СКФО и 601 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине семерых военных из Дагестана", "Три жителя Ингушетии убиты на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух уроженцев Пятигорска".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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