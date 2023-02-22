Мэрия Камышина сообщила о гибели земляка на Украине

22 февраля 2023, 00:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Александр Чекан погиб в ходе военной операции, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 232 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный из Фролово Алексей Кириченко стал 231-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин Александр Чекан, сообщила 20 февраля мэрия Камышина в своем Telegram-канале. Другие сведения о погибшем в сообщении не приведены.

Чекан отправился на военную операцию в составе ЧВК "Вагнер"из мест лишения свободы. Присутствовавшие на похоронах его знакомые рассказали, что это решение было добровольным, сообщило 21 февраля издание V1.

Как следует из информации на сайте Камышинского городского суда, Чекан Александр Сергеевич последний раз был осужден 28 апреля 2022 года за грабеж - по данным следствия и суда, он похитил в магазине бутылку водки и банку пива на сумму 416 рублей. Вину он признал и раскаялся. С учетом предыдущего условного срока суд приговорил его к полутора годам колонии строго режима.

Ранее Чекан отбывал сроки по делам о покушении на убийство, разбое, краже, указано в решении суда.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 232 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 00.10 мск 22 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1413 жителей юга России, в том числе 820 жителей СКФО и 593 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

.