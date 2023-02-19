Мобилизованный из Фролово убит на Украине

19 февраля 2023, 08:04

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На Украине погиб мобилизованный из Фролово Алексей Кириченко, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 231 жителя Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля стало известно, что на Украине погибли военнослужащие из Палласовского района Диар Джиксимбаев, Жаслан Мажитов и Ренат Алипкалиев. На эту дату официально была подтверждена гибель, как минимум, 230 жителей Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 32-летний уроженец города Фролово Алексей Кириченко, который ранее был мобилизован, передал 17 февраля "Волгоград Ондайн" со ссылкой на администрацию города.

По профессии Кириченко был водителем, в спецоперации принимал участие в должности старшего механика-водителя мотострелкового отделения, имел звание рядового, сообщила 17 февраля "Волга Медиа" со ссылкой на заместителя главы администрации Фролово Елену Колесникову.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 231 военного из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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