Алексей Кириченко. Скриншот публикации https://vk.com/wall-146246301_238489

19 февраля 2023, 08:04

Мобилизованный из Фролово убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На Украине погиб мобилизованный из Фролово Алексей Кириченко, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 231 жителя Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля стало известно, что на Украине погибли военнослужащие из Палласовского района Диар Джиксимбаев, Жаслан Мажитов и Ренат Алипкалиев. На эту дату официально была подтверждена гибель, как минимум, 230 жителей Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 32-летний уроженец города Фролово Алексей Кириченко, который ранее был мобилизован, передал 17 февраля "Волгоград Ондайн" со ссылкой на администрацию города.

По профессии Кириченко был водителем, в спецоперации принимал участие в должности старшего механика-водителя мотострелкового отделения, имел звание рядового, сообщила 17 февраля "Волга Медиа"  со ссылкой на заместителя главы администрации Фролово Елену Колесникову.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 231 военного из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Противник мобилизации оштрафован в Волгограде", "Власти Урюпинского района сообщили о гибели рядового на Украине", "Житель Волгоградской области добивается отмены мобилизации через суд".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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