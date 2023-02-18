Три жителя Волгоградской области погибли на Украине

Старшему сержанту Диару Джиксимбаеву был 31 год, он закончил школу в поселке Эльтон, затем пошел в армию и заключил контракт. У него осталась жена и двое маленьких дочерей, сообщила газета "Новости Волгограда" 3 мая 2022 года.

Жаслан Мажитов служил танкистом, ему было 35 лет, у него остались жена и двое детей, сообщило издание V1 10 октября 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 134 жителей Дона. Всего с начала военной операции власти и силовики к 23.40 мск 18 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1393 жителей юга России, в том числе 814 жителей СКФО и 579 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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