Мобилизованный из Урюпинска погиб на Украине

17 февраля 2023, 06:11

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Администрация Урюпинска пригласила жителей прийти на похороны мобилизованного в сентябре земляка Алексея Спесивцева. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 227 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что власти Волгоградской области подтвердили гибель на Украине как минимум 226 жителей Волгоградской области. 16 февраля награды были вручены родственникам сержанта Антона Трегубова, контрактника Юрия Черненко и рядового Ильи Синицына.

Похороны 31-летнего Алексея Спесивцева, погибшего на Украине, состоятся сегодня, 17 февраля, сообщила администрация Урюпинска в своем Telegram-канале. Чиновники призвали горожан прийти на отпевание в Покровском храме и церемонию прощания в сквере Павших борцов.

Сержант Спесивцев, мобилизованный в сентябре 2022 года, работал продавцом в магазине, срочную службу в армии проходил в 2010-2011 годах. "У него остались 9-летний сын, жена, мать", - говорится в публикации мэрии.

Похоронить Спесивцева планируют на кладбище в хуторе Серковском с воинскими почестями.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 227 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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