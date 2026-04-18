Суд оставил в силе приговор 11 участникам акций в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе приговор 11 участникам проевропейских акций, в числе которых актер Андро Чичинадзе.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября 2025 года суд приговорил 11 человек, в том числе актера Андро Чичинадзе, к двум годам заключения, признав их участниками беспорядков. Чичинадзе, задержанному на месте акции протеста в декабре 2024 года, были предъявлены обвинения в участии в групповом насилии.

Тбилисский апелляционный суд 17 апреля оставил без изменения приговор 11 участникам проевропейских акций, пишет "Грузия-онлайн".

Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурам Мирцхулaва, Лука Джабуа, Джано Арчаиа, Руслан Сиваков, Реваз Кикнадзе, Георгий Теришвили, Валери Тетрашвили, Сергей Кухарчук и Иракли Керашвили были задержаны в конце 2024 года и приговорены к двум годам лишения свободы. Суд оправдал их по делу об участии в групповом насилии, но признал виновными в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.

Прокуратура потребовала признать осужденных виновными в участии в групповом насилии, а защита потребовала оправдать их. Судья не удовлетворила ни апелляцию обвинения, ни апелляцию защиты, оставив приговор в силе. Свою вину осужденные отрицают и считают себя политическими заключенными. Они находятся в исправительном учреждении и должны выйти на свободу через восемь месяцев.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

