Демонстранты собрались у парламента Грузии в 506-й вечер подряд

Сторонники евроинтеграции Грузии в 506-й день непрерывного протеста собрались на проспекте Руставели, чтобы напомнить властям о своих требованиях.

Как писал "Кавказский узел", участники акций у министерства образования и у парламента Грузии 16 апреля потребовали честных выборов и освобождения политзаключенных.

Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у парламента в 506-й вечер подряд.

Протестующие держали плакаты с лозунгами “Свободу узникам режима”, “Не соглашайся на политическое рабство”, “Борьба с русской империей стоит риска”, “Демократия умирает в тишине”, “Вместо того, чтобы протянуть детям руку, вы возводите глухую стену”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Тбилисский апелляционный суд сегодня отказался изменить приговор 11 участникам протестов 1 в декабре 2024 года, которые в сентябре 2025 года были приговорены к двум годам заключения по делу о групповом нарушении общественного порядка.

Первоначально их обвиняли по статье о групповом насилии, и прокуратура в апелляционном процессе требовала вернуться к этой, более жесткой квалификации. Сами осужденные требовали отменить приговор и оправдать их, передает Tbilisi_life.

Сергей Кухарчук и Руслан Сиваков - граждане Украины, оба работали сварщиками, обоим по 27 лет. 26-летний Реваз (Резо) Кикнадзе был сотрудником Evolution Georgia, 27-летний Валери Тетрашвили работал администратором гостиницы в Гудаури. Комику-стендаперу Онисе Цхададзе и актеру Андро Чичинадзе 28 и 29 лет соответственно. Самый младший в группе обвиняемых - 21-летний Лука Джабуа, студент будущий психолог.

30-летний Ираклий Керашвили - пластический хирург, 34-летний Гурам Мирцхулава - историк, 50-летний Джано Арчая работал дистрибьютором, 54-летний Георгий Теришвили - водитель такси. Во время судебного процесса все они настаивали, что не были знакомы между собой до ареста по делу о групповом насилии.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".