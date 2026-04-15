×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:31, 15 апреля 2026

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 504 дня подряд

Кадр участников акции у парламента Грузии в 504-й день непрерывных протестов. Фото: Publika / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии в 504-й день непрерывных протестов вновь вышли с плакатыми и флагами на проспект Руставели. Активисты заявили, что не будут оплачивать административные штрафы, несмотря на блокировку их счетов.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля участники акции у парламента Грузии в 503-й день непрерывных протестов посвятили свои плакаты Дню грузинского языка, напомнив о борьбе студентов за государственный язык. 

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня, 504-й вечер подряд, собрались на пешеходной части проспекта Руставели у парламента с национальными флагами и флагами Евросоюза. 

Активисты держали плакаты: "Свободу узникам режима", "Вышедшие из ада, пожалейте детей", "Я требую остановить террор", "Я требую наказать насильников", "Свободу жертвам режима", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Сегодня стало известно, что были арестованы банковские счета активистки Лейлы Цомаи. Лейла Цомая, беженка из Абхазии, является активной участницей продолжающегося гражданского протеста. Как она сама говорит, она пенсионерка и социально незащищенная, сообщила телекомпания Pirveli.

"Я целый месяц получаю уведомления о наложенных штрафах. Я обжаловала несколько из них, и процесс обжалования все еще продолжается. Нас не информируют о процедуре обжалования. Теперь мои счета арестовали. Правительство пополняет бюджет, арестовывая счета бедных патриотов. Они знают, что я социально незащищенная. Штрафов около 60 тысяч лари (приблизительно 21 тысяча долларов). Я не из тех, кто начнет собирать деньги. Хорошо, штрафуйте, - я не буду оплачивать", - заявила на акции Лейла Цомая.

Несколько месяцев назад Лейла Цомая также была задержана за административное правонарушение. За последнюю неделю были заморожены банковские счета членов семей заключенных режима, журналистов и гражданских активистов, уточняет телекомпания.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
