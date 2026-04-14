Протестующие на Руставели напомнили о борьбе за грузинский язык

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии в 503-й день непрерывных протестов посвятили свои плакаты Дню грузинского языка, напомнив о борьбе студентов за государственный язык.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля, в 502-й день непрерывных протестов участники акции у парламента Грузии отпраздновали поражение на выборах в Венгрии политической силы Виктора Орбана, поддерживавшего "Грузинскую мечту".

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня в 503-й вечер подряд собрались на пешеходной части проспекта Руставели у парламента с национальными флагами и флагами Евросоюза.

Многие плакаты протестующих были посвящены Дню грузинского языка, который отмечается 14 апреля. Этот праздник официально был учрежден в 1990 году в память о массовых протестах 1978 года, когда студенты и интеллигенция выступили против смены государственного языка с грузинского на русский. В результате протестов грузинский язык сохранил конституционный статус.

Активисты держали плакаты: “Сытое правительство голодного народа”, “Отбирали язык, отбирали веру, отбирали родину, а ты стоишь и защищаешь русских”, “Мы тоже скоро победим”, “Диктатура временна, ваш таймер включен”, “Свободу жертвам режима”, “Каждый студент должен иметь голос для защиты свободы”, “Язык коцов - русский”, “Только наш язык является языком духа и сердца”, “Свободу Мзие”, “Образование это право, а не привилегия”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Собранию на Руставели предшествовала акция студентов в защиту образования, организованная возле здания Тбилисского государственного университета.

“14 апреля 1978 года - очень символичный день, уже тогда студенты выходили на улицы и защищали самое ценное и важное - язык, который является главной опорой нашей страны и культуры. Сегодня студенты собрались почти с той же целью, чтобы защитить образование, которое оказалось под угрозой так называемой реформы, разработанной правящей партией. Мы требуем ее отмены и пересмотра”, - процитировал слова участника акции телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".