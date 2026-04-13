Протестующие на Руставели поприветствовали результаты выборов в Венгрии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии в 502-й день непрерывных протестов отпраздновали поражение на выборах в Венгрии политической силы Виктора Орбана, поддерживавшего "Грузинскую мечту".

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля, в 500-й день ежедневных протестов, демонстранты, перед тем как отправиться на пасхальную службу, шествием пришли к парламенту Грузии, потребовав освободить политзаключенных. 12 апреля акция у парламента, несмотря на дождь, состоялась в 501-й раз.

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели в 502-й вечер подряд. Активисты вышли к парламенту с плакатами: “Бог следит за гонителями народа”, “Восстаньте против диктатуры”, “Победа в народе”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Ряд плакатов протестующие посвятили результатам парламентских выборов в Венгрии, где политическая сила Виктора Орбана потерпела поражение. У демонстрантов, в частности, были плакаты “Конец игры - Орбан” и “Иванисты, идите за Орбаном, здесь вам места нет”.

Венгерский журналист-фрилансер Ласло Мецце, регулярно участвующий в акциях на проспекте Руставели, пришел к парламенту Грузии с венгерским флагом. Под этим флагом он фотографировался с протестующими, которые держали флаги Грузии и Евросоюза, следует из видео Netgazeti.

Виктор Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии в течение почти 16 лет, с 2024 года был практически единственным открытым союзником "Грузинской мечты" в Европе. Сразу после парламентских выборов в октябре 2024 года он посетил Грузию, похвалил правящую партию и отверг всю критику относительно прозрачности голосования. Избранный 12 апреля премьер-министром Венгрии Петер Мадьяр на сегодняшней пресс-конференции заявил, что намерен восстановить полноценное участие страны в Евросоюзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".