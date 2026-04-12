Кавказский узел

23:54, 12 апреля 2026

Активисты в 501-й раз вышли на протестную акцию в центре Тбилиси

Активистка у парламента Грузии. Скриншот фото Mo Se от 12.04.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=4276759392638800&set=pcb.4276760289305377 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники ежедневной протестной акции в 501-й раз собрались у парламента Грузии, потребовав проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля,в 500-й день ежедневных протестов демонстранты, перед тем как отправиться на пасхальную службу, шествием пришли к парламенту Грузии, потребовав освободить политзаключенных. 

Активисты собрались у парламента Грузии в 501-й день протестов, несмотря на дождь, следует из видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook* фотограф Mo Se. "Упрямые люди", - сопроводил он запись комментарием.

Собравшиеся держат в руках флаги Грузии, Евросоюза, плакаты с требованиями, следует из серии снимков, которые он опубликовал на своей странице в соцсети.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
