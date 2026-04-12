Активисты в 501-й раз вышли на протестную акцию в центре Тбилиси
Участники ежедневной протестной акции в 501-й раз собрались у парламента Грузии, потребовав проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных.
Как писал "Кавказский узел", 11 апреля,в 500-й день ежедневных протестов демонстранты, перед тем как отправиться на пасхальную службу, шествием пришли к парламенту Грузии, потребовав освободить политзаключенных.
Активисты собрались у парламента Грузии в 501-й день протестов, несмотря на дождь, следует из видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook* фотограф Mo Se. "Упрямые люди", - сопроводил он запись комментарием.
Собравшиеся держат в руках флаги Грузии, Евросоюза, плакаты с требованиями, следует из серии снимков, которые он опубликовал на своей странице в соцсети.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
