Активисты в 501-й раз вышли на протестную акцию в центре Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники ежедневной протестной акции в 501-й раз собрались у парламента Грузии, потребовав проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля,в 500-й день ежедневных протестов демонстранты, перед тем как отправиться на пасхальную службу, шествием пришли к парламенту Грузии, потребовав освободить политзаключенных.

Активисты собрались у парламента Грузии в 501-й день протестов, несмотря на дождь, следует из видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook* фотограф Mo Se. "Упрямые люди", - сопроводил он запись комментарием.

Собравшиеся держат в руках флаги Грузии, Евросоюза, плакаты с требованиями, следует из серии снимков, которые он опубликовал на своей странице в соцсети.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".