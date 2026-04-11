Марш в Тбилиси прошел под лозунгом "500 дней сопротивления"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В 500-й день ежедневных протестов демонстранты, перед тем как отправиться на пасхальную службу, шествием пришли к парламенту Грузии, потребовав освободить политзаключенных.
Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии, вопреки непогоде, собрались у здания парламента в 499-й день непрерывных протестов. Марш в субботу, 11 апреля, будет посвящен 500-му дню уличных акций.
Участники марша сначала собрались у филармонии, откуда организовали шествие в ознаменование 500 дней с начала протеста и присоединились к участникам митинга, собравшимся у здания парламента.
Они принесли на место проведения акции грузинские флаги и флаги Европейского союза. У них также был протестный баннер с надписью: "Сила в единстве", передает "Интерпрессньюс".
Протестующие шли по улицам Тбилиси, скандируя лозунги, следует из видео, опубликованного Publika.
Сегодня в связи с Пасхой после шествия с требованием новых выборов и освобождения политических заключенных протестующие отправятся к собору Кашвети. "Второй год подряд граждане, участвующие в протесте, отмечают Пасху со свечами в руках на Руставели. Второй год подряд более 40 узников совести отмечают Пасху в тюрьме", - передает телекомпания "Пирвели".
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
