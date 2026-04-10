Кавказский узел

23:28, 10 апреля 2026

Протестующие в Тбилиси анонсировали марш перед пасхальным богослужением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии, вопреки непогоде, собрались у здания парламента в 499-й день непрерывных протестов. Марш в субботу, 11 апреля, будет посвящен 500-му дню уличных акций. 

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля, в 497-й день непрерывных протестов, у здания парламента Грузии собрались матери и отцы узников совести. Они сообщили, что, держа в руках фотографии своих детей, проведут всю ночь у мемориала героям, погибшим 9 апреля 1989 года. Представители политического руководства Грузии утром возложили цветы к мемориалу на фоне протестной акции, для этого им потребовалось полицейское оцепление. Один человек был задержан, когда попытался убрать с территории мемориала венки, возложенные представителями правительства, и выкрикивал ругательства в адрес почетного учредителя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Плакаты участникам вечерней акции у парламента были посвящены жертвам "кровавого воскресенья". 

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

Участники ежедневной акции протеста на проспекте Руставели пришли сегодня вечером к зданию парламента Грузии с национальными флагами, требуя освободить политзаключенных.

Собранию активистов в 499-й день непрерывных демонстраций не помешала непогода, но из-за интенсивного дождя практически все оппозиционеры прятались под зонтами, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Мужчина, задержанный возле мемориала у парламента 9 апреля, получил 10 суток административного ареста по статьям о мелком хулиганстве и неповиновению полиции, сообщает со слов активистки “Коалиции за перемены” Марики Аревадзе Publika. 

На субботу, 11 апреля, протестующие анонсировали “юбилейный” марш, посвященный 500-му дню непрерывных акций. Шествие начнется в 18.00 от здания Филармонии, к 22.00 участники акции планируют прийти к зданию парламента. Оттуда они намерены отправиться в церковь Кашвети, чтобы провести там всю ночь на пасхальной службе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

