Кавказский узел

23:36, 8 апреля 2026

Родные узников совести напомнили о жертвах "кровавого воскресенья" в Грузии

Кадр члены семей узников совести в Тбилиси в 497-й день непрерывных протестов. Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/125163-meore-tseli-9-aprilis-memorialtan-sindisis-patimrebis-mshoblebi-dgesats-rustavelze

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 497-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии матери и отцы узников совести, держа в руках фотографии своих детей, проведут всю ночь у мемориала героям, погибшим 9 апреля 1989 года.

Как писал "Кавказский узел", в 496-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии продолжилась акция солидарности с депортированным азербайджанским журналистом Афганом Садыговым. Один из активистов повторил символическое сожжение портретов диктаторов, которое периодически устраивал на проспекте Руставели Садыгов.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

Второй год подряд родители узников совести проведут ночную акцию у мемориала 9 апреля на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает сегодня телеканал Pirveli.

37 лет назад, 9 апреля, мать Сабы Схвитаридзе стояла на проспекте Руставели, борясь за независимость страны, и теперь она стоит на улице, защищая эту обретенную независимость. Также всю ночь у мемориала проведет мать Мамуки и Георгия Теришвили, Марина Теришвили. Один из ее сыновей участвовал в борьбе за свободу 2 февраля 1992 года, а другой сын уже почти два года находится в тюрьме за защиту европейского будущего.

Кадр второй год подряд родители узников совести проведут ночь на мемориале 9 апреля на проспекте Руставели в Тбилиси. Фото: Netgazeti / Facebook

Родители борцов за европейское будущее заявили, что команда Иванишвили предала идею 9 апреля. Члены семей узников держали в руках фотографии своих детей. Также участники акции возложили цветы к мемориалу жертвам 9 апреля и зажгли свечи перед фотографиями погибших в результате трагических событий 9 апреля 1989 года.

"В прошлом году я держала плакат Ники, в этом году я уже держу плакат Гелы Хасаи. Я хочу встать на защиту его матери. Протест 37 лет назад и нынешний протест имеют много общего. Тогда мы требовали того же, чего требуем сейчас. Тогда нас разгоняла российская армия, сейчас - грузинская полиция. Но, тогда не было страха, и сейчас нет", – сказала Марина Апциаури, мать активиста Ники Кации.

По словам Зураба Гирчи Джапаридзе, одного из лидеров Коалиции "За перемены", будет интересно увидеть лица членов "Грузинской мечты", если они придут на мемориал 9 апреля.

"9 апреля - важная дата в истории, и как тогда люди были едины, когда вся страна встала перед лицом общего вызова, ради общей идеи, и сейчас необходима подобная национальная консолидация", - заявил политик.

"Борьба за свободу продолжается! Мы победили тогда, мы победим сейчас! 9 апреля 1989 года - день, определивший моральную ось нашей страны - достоинство и свободу! Мы добились независимости ценой крови, и мы не сдадимся даже сегодня! Борьба за свободу продолжается!" - заявили организаторы акции.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
