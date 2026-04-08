Родные узников совести напомнили о жертвах "кровавого воскресенья" в Грузии

В 497-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии матери и отцы узников совести, держа в руках фотографии своих детей, проведут всю ночь у мемориала героям, погибшим 9 апреля 1989 года.

Как писал "Кавказский узел", в 496-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии продолжилась акция солидарности с депортированным азербайджанским журналистом Афганом Садыговым. Один из активистов повторил символическое сожжение портретов диктаторов, которое периодически устраивал на проспекте Руставели Садыгов.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

Второй год подряд родители узников совести проведут ночную акцию у мемориала 9 апреля на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает сегодня телеканал Pirveli.

37 лет назад, 9 апреля, мать Сабы Схвитаридзе стояла на проспекте Руставели, борясь за независимость страны, и теперь она стоит на улице, защищая эту обретенную независимость. Также всю ночь у мемориала проведет мать Мамуки и Георгия Теришвили, Марина Теришвили. Один из ее сыновей участвовал в борьбе за свободу 2 февраля 1992 года, а другой сын уже почти два года находится в тюрьме за защиту европейского будущего.

Родители борцов за европейское будущее заявили, что команда Иванишвили предала идею 9 апреля. Члены семей узников держали в руках фотографии своих детей. Также участники акции возложили цветы к мемориалу жертвам 9 апреля и зажгли свечи перед фотографиями погибших в результате трагических событий 9 апреля 1989 года.

"В прошлом году я держала плакат Ники, в этом году я уже держу плакат Гелы Хасаи. Я хочу встать на защиту его матери. Протест 37 лет назад и нынешний протест имеют много общего. Тогда мы требовали того же, чего требуем сейчас. Тогда нас разгоняла российская армия, сейчас - грузинская полиция. Но, тогда не было страха, и сейчас нет", – сказала Марина Апциаури, мать активиста Ники Кации.

По словам Зураба Гирчи Джапаридзе, одного из лидеров Коалиции "За перемены", будет интересно увидеть лица членов "Грузинской мечты", если они придут на мемориал 9 апреля.

"9 апреля - важная дата в истории, и как тогда люди были едины, когда вся страна встала перед лицом общего вызова, ради общей идеи, и сейчас необходима подобная национальная консолидация", - заявил политик.

"Борьба за свободу продолжается! Мы победили тогда, мы победим сейчас! 9 апреля 1989 года - день, определивший моральную ось нашей страны - достоинство и свободу! Мы добились независимости ценой крови, и мы не сдадимся даже сегодня! Борьба за свободу продолжается!" - заявили организаторы акции.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".