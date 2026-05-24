07:58, 24 мая 2026

Чиновники не разрешили акцию оппозиции в День независимости Грузии

Жители Грузии отмечают День независимости. 26 мая 2025 года. Фото: JAMnews https://t.me/jamnewsru/23935

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Тбилиси и МВД не разрешили "Оппозиционному альянсу" провести 26 мая акцию, приуроченную ко Дню независимости Грузии. Акция у здания парламента состоится вопреки запрету, заверили оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2025 года активисты провели в центре Тбилиси шествия, приуроченные к 107-й годовщине провозглашения независимости Грузии. Участники одного из шествий призвали власти освободить задержанных на акциях протеста.

День независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жорданией провозгласило независимость страны. Грузинская Демократическая республика (Первая республика) просуществовала до марта 1921 года, когда власть в Грузии перешла в руки большевиков.

Один из лидеров «Оппозиционного альянса» Ника Гварамия сообщил, что получил от МВД отказ на просьбу разрешить акцию, намеченную на 26 мая на проспекте Руставели.

Главное мы и так знаем: в этой стране протест запрещён

Он отметил, что ранее такой же отказ активисты получили от мэрии Тбилиси. «После мэрии отказало и МВД. Эти вообще выдали нечто удивительное: почему сам Гварамия не пришёл. И ещё множество других глупостей, но главное мы и так знаем: в этой стране протест запрещён, без преувеличения – запрещён", - процитировало 23 мая Гварамию "Грузия Online".

По словам Гварамии, несмотря на отказы мэрии и МВД, акция состоится. "Акция состоится так, как нам говорит Конституция, а антиконституционные ответы антиконституционной власти будут рассмотрены позже и справедливым судом", - привело его слова издание.

Ранее в тот же день «Оппозиционный альянс» получил от мэрии отказ на просьбу разрешить размещение конструкций для проведения акции 26 мая. Как отмечается в ответе мэрии «Альянсу», на этот день в связи с Днём независимости запланированы официальные мероприятия и изменена схема движения транспорта, поэтому установку конструкций, в том числе сцены, вблизи парламента мэрия «считает недопустимой», пишет "Интерпрессньюс".

Всеми способами будут пытаться создать технические препятствия

Позицию городских чиновников подверг критике член «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили. "Они всеми способами будут пытаться создать технические препятствия. Это их почерк, и так они поступали во время всех крупных протестных акций, но это никогда не мешает грузинскому народу реализовывать своё конституционное право, выражать своё мнение и протест. Поэтому ни одна акция не может пройти иначе. Акция состоится", - привело его слова издание.

Представитель властей пригрозил "ответом" правонарушителям

Учредительное собрание Грузии, 1919 год. Фото National Archives of Georgia, предоставлено пресс-службой правительства Грузии.
03:45 27.05.2018
Жители Тбилиси рассказали о своем отношении к Дню независимости
В Грузии прошли масштабные торжества, посвященные 100-летию Первой республики. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Тбилиси рассказали, что считают этот день главным для страны. 

День независимости Грузии общество отметит так, как подобает грузинскому народу, заявил председатель комитета парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам Давид Матикашвили.

"Их [оппозиции] главная цель — показать Западу, тем силам, откуда они получают задания и энергию, что они всё ещё живы на политической арене и способны что-то сделать. Для реализации этой цели им нужна поддержка людей. [...] Очевидно, что они не смогут внести какой-либо диссонанс в общее настроение общества. Что они покажут своим иностранным хозяевам — увидим. Государство находится на своём месте. На каждое правонарушение будет дан ответ, и общество отметит этот праздник так, как подобает грузинскому народу», — процитировало Матикашвили издание.

Напомним, акт о независимости Грузии от 26 мая 1918 года стал первоосновой новой Конституции страны, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" историки в 2018 году, когда отмечалось 100-летие со дня провозглашения Грузинской Демократической республики. Определяющей силой в процессе советизации Грузии была Красная армия, указал, в частности, старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Вадим Муханов. "Меньшевики хотели сохранения независимости, а большевики добивались советизации страны. Более сильное и веское слово оказалось у большевиков, когда 11-я и 9-я армии вошли в Грузию с двух сторон в 1921 году", - рассказал он.

В центре Тбилиси с 28 ноября 2024 года проходят акции протеста, участники которых требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

23 мая, в 542-й день ежедневных протестов, шествие сторонников евроинтеграции Грузии было посвящено приближающемуся Дню независимости страны. Участники шествия несли транспарант с лозунгом:  "Независимость Грузии закончилась". Также они держали грузинские флаги и флаги Европейского союза.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

