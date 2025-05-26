Грузинские активисты провели шествия в День независимости

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Активисты провели в центре Тбилиси шествия, приуроченные к 107-й годовщине провозглашения независимости Грузии. Участники одного из шествий призвали власти освободить задержанных на акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", день независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жорданией провозгласило независимость страны. Грузинская Демократическая республика (Первая республика) просуществовала до марта 1921 года, когда власть в Грузии перешла в руки большевиков.

Акт о независимости Грузии от 26 мая 1918 года стал первоосновой новой Конституции страны, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" историки в 2018 году, когда отмечалось 100-летие со дня провозглашения Грузинской Демократической республики. Определяющей силой в процессе советизации Грузии была Красная армия, указал, в частности, старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Вадим Муханов. "Меньшевики хотели сохранения независимости, а большевики добивались советизации страны. Более сильное и веское слово оказалось у большевиков, когда 11-я и 9-я армии вошли в Грузию с двух сторон в 1921 году", - рассказал он.

Жители Тбилиси рассказали о своем отношении к Дню независимости В Грузии прошли масштабные торжества, посвященные 100-летию Первой республики. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Тбилиси рассказали, что считают этот день главным для страны.

Сегодня в Тбилиси активисты провели шествие от бывшего здания "Общественного вещателя" к зданию парламента Грузии. Участники акции несли флаги Грузии и Евросоюза, а также скандировали "Не будет справедливости? Не будет мира!", "Свободу узникам режима!" и другие лозунги, сообщает "Интерпрессньюс".

Акция организована "только представителями общественности", заявил ее участник Георгий Чантурия. "У парламента соберутся студенты, поэты, члены семей узников режима, политики и так далее. Главное, сохранить единство. Сегодня возможны провокации, главное, не поддаваться на них и отметить сегодняшний день подобающим образом", - приводит его слова издание.

По центру Тбилиси сегодня также прошел марш девушек «Шевардени», вдохновленных событиями 1919 года, когда гимнастки общества «Шевардени» провели шествие по городу в честь Дня независимости, сообщает JAMnews.

Акция стала напоминанием "о забытой истории Первой Демократической Республики Грузия и роли женщин в национальном движении", пишет издание. Марш завершился у Национального дворца молодёжи — именно там 26 мая 1918 года была провозглашена независимость Грузии.

По случаю Дня независимости праздничные мероприятия запланированы во всех регионах страны. Власти запланировали свои мероприятия на площади Свободы, а также в Александровском саду, на улице Орбелиани и на прилегающих территориях, сообщает "Новости-Грузия".

Напомним, 24 мая участники ежедневных протестов не смогли провести акцию у парламента в связи с подготовкой площади ко Дню независимости. Они перекрыли движение в 500 метрах от парламента, у театра оперы и балета, также расположенного на проспекте Руставели.

Акции протеста в стране проходят с 28 ноября 2024 года – после того, как премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. Участники протестов требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных 1 . В первые месяцы протестов силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы. За время протестов административному преследованию подверглись более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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