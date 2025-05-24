Протестующим в Тбилиси пришлось сменить локацию на проспекте Руставели

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Территория у парламента, где ежедневно проходят проевропейские акции протеста, сегодня заблокирована из-за подготовки к Дню независимости Грузии. Протестующие перекрыли движение у театра оперы и балета на проспекте Руставели.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Грузии требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных, акции в Тбилиси и других городах Грузии начались после заявления премьер-министра о приостановке вступления в Евросоюз. В первые месяцы протестов силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяли слезоточивый газ и водометы, задерживали активистов. Административному преследованию подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Участники проевропейских митингов перекрыли дорогу перед оперным театром. Протестующие переместились в это место после того, как обнаружили, что территория вокруг парламента заблокирована. После того как дорога была перекрыта, на место происшествия прибыла полиция, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

Участники протестов были вынуждены изменить место проведения акции, так как у парламента Грузии сегодня ведутся работы по подготовке к празднованию Дыя независимости, сообщила Publika.

Театр оперы и балета располагается в 500 метрах от здания парламента Грузии, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".

Участники протестов ежедневно перекрывают движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции против итогов парламентских выборов проходят каждый день с 28 ноября 2024 года, проспект Руставели с этого дня также ежедневно перекрывался протестующими.

Обвинение в блокировке дороги служит основанием для назначения крупных штрафов как протестующим, так и журналистам, которые освещают акции протеста. Многие получали штрафы неоднократно.

Так, к 11 мая суды оштрафовали грузинского активиста Николоза Нарсию на общую сумму более 105 тысяч лари (около 38850 долларов США), он заявил, что не собирается выплачивать штрафы.

Административные наказания для протестующих правящая партия "Грузинская мечта" ужесточила уже после начала массовых протестов, в конце декабря 2024 года. Размеры штрафов значительны для протестующих и могут заметно снизить численность активных демонстрантов, указали ранее аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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