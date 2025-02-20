Массовые штрафы активистам в Грузии поставили под угрозу будущее протестов

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Сторонникам евроинтеграции Грузии ежедневно назначают штрафы за участие в акциях. Размеры штрафов значительны для протестующих и могут заметно снизить численность активных демонстрантов.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели. Акция была приурочена ко дню рождения почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Ее участники принесли символические черные воздушные шары, на которых написали пожелания имениннику. Также протестующие принесли инсталляцию в виде курицы с изображением главы спецназа Звиада Харазишвили. Митингующие некоторое время избивали ее палками, а затем сожгли. Организаторы акции заявили, что это был подарок Иванишвили, который, по словам участников акции, несет ответственность за приостановку евроинтеграции Грузии и преследование инакомыслящих.

Акции протеста в Грузии продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях.

Участников акций против остановки евроинтеграции Грузии регулярно штрафуют за перекрытие проезжей части дороги. Штрафы, которые назначаются после вступления в силу ужесточенных норм в «Административно-процессуальный кодекс», составляют пять тысяч лари (1 тысяч 785 долларов), их выписывает полиция и приносит активистам домой. По делам тех, кого штрафуют за перекрытие дороги до вступления в силу законодательных изменений, назначаются судебные заседания, где принимают решения.

Среди тех, кого обвиняют в перекрытии дороги, оказался руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. Его обвиняют в перекрытии дороги на акциях 29 декабря и 30 января, судебный процесс назначен на 26 февраля. Он обратил внимание, что в качестве доказательства перекрытия проезжей части дороги сотрудник МВД предоставили видеозапись, на которой зафиксировано, как он стоит в окружении людей и смотрит в телефон.

«Доказательством представили видеозапись, на которой вообще ничего не видно, где я стою и читаю информацию в телефоне, думаю, что не делаю ничего противозаконного, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

На 26 февраля также назначено судебное заседание другого протестующего Отара Тактакидзе, которого обвиняют в перекрытии дороги в 22 часа вечера 1 января. «Есть фото и видео, что дорога была перекрыта в 19 часов. Меня или оштрафуют на пять тысяч лари (1 тысяч 785 долларов) или я проведу в тюрьме два месяца. Я пенсионер…», - посетовал он.

Другой протестующий Лаша Парулава указал, что квитанцию штрафа в размере пяти тысяч лари (1 тысяч 785 долларов) полицейские принесли домой его пожилым родителям, хотя полиции известно, что он проживает по другому адресу. «В дом моих родителей пришла, нет, - вторглась полиция, “Должны вручить вашему сыну штраф”. Очень хорошо знают где я живу, но пожилым людям устроили красный террор», - заявил он.

Всемирно известного оперного певца Паату Бурчуладзе также оштрафовали на пять тысяч лари за перекрытие дороги на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту. Однако сам Бурчуладзе заявил, что в этот день он не был у парламента. Тем вечером он проводил шествие от здания Большого концертного зала до Тбилисского театра оперы и балета имени Закария Палиашвили, - в знак протеста, поскольку театр отказался предоставлять ему площадку для проведения концерта по случаю его 70-летия.

«Меня недавно поздравили штрафом в пять тысяч лари. У полицейских, которые должны были исполнить поручение, дрожали руки, в какое положение ввергли грузинскую полицию. Меня обвиняют в перекрытии дороги, когда в это время я был на шествии, организованном людьми, я не был у парламента», - написал на своей странице в одной из социальных сетей певец.

Штрафы для протестующих с целью заглушить акции протеста - явная тенденция, и эти действия могут возыметь эффект, поскольку платить такие крупные суммы в качестве штрафа рядовые граждане не могут, указали профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили и представитель неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия", бывший заместитель министра юстиции Грузии Александр Барамидзе, комментируя ситуаци. для «Кавказского узла».

«Это механизм репрессий, который использует этот режим в отношении оппозиционно настроенных граждан. Репрессии вообще опасны. В целом, это новое что-то международной практике, но используется на постсоветском пространстве, например, в России, там есть штрафы, ограничения в отношении оппозиционеров», - сказал Давид Дарчиашвили.

По его словам, штрафы в размере пять тысяч лари достаточно рискованны для людей, поэтому гражданское общество станет осторожнее. Он отметил, что акции протеста проводятся ежедневно с 28 ноября, но каждый день на них выходит разное количество людей.

Нет ожиданий, что на акции протеста ежедневно будет собираться одинаковое количество протестующих, отметил Александр Барамидзе.

«На акциях иногда бывает больше людей, иногда меньше, это совершенно нормально. Власти штрафуют людей и такими репрессивными действиями, они уничтожают права людей на собрание и выражение своего мнения. Эта тенденция довольно опасна, потому что в Грузии не у всех есть достаточно средств на выплату штрафов в таком размере и это действительно может подействовать на протестующих и на их желание принимать участие в протестах», - сказал он, не исключив, что количество протестующих в будущем может снизиться.

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