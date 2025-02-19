Протестующие в Тбилиси омрачили праздник Иванишвили черными шарами

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Акция протеста в центре Тбилиси была посвящена дню рождения Бидзины Иванишвили, ее участники принесли черные шары с пожеланиями имениннику и запустили их в небо. Протестующие также сожгли чучело курицы с изображением главы спецназа Звиада Харазишвили.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Вечером 18 февраля в Тбилиси на проспекте Руставели прошла очередная акция протеста, люди перекрыли проспект, несмотря на кордон полиции.

Акция была приурочена ко дню рождения почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, участники принесли в честь этого символические черные воздушные шары, на которых написали пожелания имениннику. Шары затем были выпущены в небо.

На мосту Бараташвили вывесили огромный плакат с текстом "Мы стоим везде, мы стоим по всей Грузии, мы стоим рядом и строим мосты, мосты друг к другу. Мы продолжаем бороться за свободу, равенство и солидарность!"

Еще одна группа протестующих прошла маршем от здания "Общественного вещателя" и присоединилась к участникам акции на проспекте Руставели.

Юрист Гуро Имнадзе, отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла", как он оценивает протестные акции, заявил, что они необходимы для того, чтобы страна вернулась в демократическое русло. "Европарламент не признает легитимности самопризнанного правительства "Грузинской мечты". Перевыборы необходимы для возвращения страны в нормальный политический окоп. Поэтому идут протесты", - отметил он.

Директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе написала в соцсетях специальное обращение по случаю дня рождения Иванишвили, в котором назвала его правление "классическим правлением олигархического режима, характеризующимся крайней персонализацией политическое системы". "В его мире есть только необходимость сохранять власть, богатство и безопасность", - отметила она.

На проспект Руставели протестующие принесли инсталляцию в виде курицы с изображением главы спецназа Грузии Звиада Харазишвили. Митингующие некоторое время избивали ее палками, а затем сожгли. Организаторы акции заявили, что это был подарок Иванишвили.

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