Участники акции в Тбилиси призвали политзаключенных к стойкости

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Протестующие в Тбилиси потребовали освободить всех политзаключенных, в том числе Мзию Амаглобели. В акции участвовали матери задержанных активистов Георгия Теришвили и Андро Чичинадзе, они обвинили власти в репрессиях.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев.

Участники митинга 11 февраля на проспекте Рустави в Тбилиси, потребовали освободить политзаключенных. Они скандировали: "Свободу политзаключенным, огонь олигархии!" Среди прочих они потребовали освободить Мзию Амаглобели.

14 января Мзия Амаглобели была арестована по уголовному делу о нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. После ареста Амаглобели объявила голодовку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Участие в акции приняла мать одного из задержанных на акциях Георгия Теришвили. «Вот что я хотела бы сказать Гии: "Будь смелым, будь сильным, ничего не бойся". Он участвует в протестах с 9 апреля. Не только Гия, его брат тоже всегда был бесстрашен. Его брат (Валерий) был активным участником этих митингов. Я горжусь, что у меня такие дети. Их отец также боролась за независимость и свободу Грузии, и мои мальчики продолжает отстаивать независимость и свободу, завоеванные ценой крови», - заявила женщина, чьи слова приводит "Пирвели".

Георгий Теришвили, а также еще 10 обвиняемых (актер Андор Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Резо Кикнадзе, Джано Арчая, Руслан Сиваков, Лука Джабуа, Гурам Мирцхулава, Валерий Тетрашвили, Ираклий Керашвили и Сергей Кухарчук) проходят обвиняемыми по делу об участии в групповом насилии (часть 2 статьи 225 УК РФ). Они отрицают свою вину. Из-за масштаба дела срок следствия продлевался несколько раз.

"Они совершили огромную ошибку, посадив в тюрьму такую избранную группу ребят. Никто из них не поднимет руку на кого-либо и не напишет никаких признаний», - заявила мать Андро Чичинадзе Лика Гунцадзе в эфире "Пирвели".

Она обратилась к задержанным. "Я внимательно слежу за тем, что происходит в тюрьмах, как с ними обращаются. Мы также попросили послов следить за тюрьмой и судом, чтобы донести эту новость до общественности. Я хочу призвать наших мальчиков не бояться ни минуты, потому что у них есть большая поддержка снаружи - их матери, отцы, семьи и вся Грузия стоит на их стороне. Мы не простим им тот фарс, который они устраивают, оставляя этих ребят заложниками в тюрьме», - заявила Гунцадзе.

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