Участники протестов в Тбилиси объяснили недовольство Бидзиной Иванишвили

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Бидзина Иванишвили несет ответственность за приостановку евроинтеграции Грузии и преследование инакомыслящих, заявили «Кавказскому узлу» участники протестов.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели. Протестная акция была приурочена ко дню рождения почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Ее участники принесли символические черные воздушные шары, на которых написали пожелания имениннику, а затем выпустили шары в небо. Также протестующие принесли инсталляцию в виде курицы с изображением главы спецназа Звиада Харазишвили. Митингующие некоторое время избивали ее палками, а затем сожгли. Организаторы акции заявили, что это был подарок Иванишвили.

Акции протеста в Грузии продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях.

Акция протеста на проспекте Руставели, начатая в 20 часов, длилась до полуночи и собрала несколько тысяч человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сначала, пока людей было относительно мало и они умещались на тротуаре по обе стороны проспекта, полиции удавалось сдерживать людей. Однако примерно в 20.45 людей собралось уже достаточно много, и они вышли на проезжую часть проспекта. Патрульные полицейские, стоявшие в две шеренги по линии тротуара, быстрым шагом покинули проспект Руставели и переместились к боковым входам в здание парламента.

При этом никаких призывов разойтись полиция не озвучивала. С двух сторон проспекта Руставели (около площади Свободы и площади Революции Роз) стояли по два патрульных автомобиля, которые не давали транспорту въезжать на территорию проведения митинга.

В течение нескольких часов люди на митинге стояли с транспарантами и выкрикивали лозунги “Агония олигархии!” и “Где нет правосудия, нет мира!”.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Участники митинга пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что в этот день решили доставить максимальный дискомфорт лично Бидзине Иванишвили, указывая именно на него как на виновника массовых нарушений прав человека в Грузии.

"Иванишвили ведет страну к авторитаризму. Кроме того, он сдает страну России. Это враг, который правит нашей страной", - высказал мнение беженец из Абхазии Гурам.

Жительница Самегрело Эка пришла на митинг с транспарантом, содержащим надпись на мегрельском языке с уничижительной оценкой Иванишвили. "Иванишвили вверг страну в беззаконие. Сколько молодых людей находятся в заключении, сколько приговорили к штрафу! И все это он делает для того, чтобы отдать Грузию опять в подчинение России", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Многие участники митинга отказывались называть свои имена и фамилии, поскольку не хотели, чтобы полиция их идентифицировала и предъявила после этого обвинения в перекрытие трассы.

"Поймите правильно - сейчас режим неистовствует, ввели штрафы за перекрытие трассы, довели их до 5000 лари, почти 1700 долларов, и судя по всему, будут привлекать все больше и больше людей к ответственности. Даже те, кто сегодня вышли на проезжую часть, не находятся в безопасности перед судейским беспределом, хотя в новом законе о митингах указано, что допустимо перекрытие трассы, если людей достаточно много. Но сколько это много в понимании полиции и судей - остается вопросом", - пояснил участник митинга Зураб.

6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста. Судьи теперь штрафуют людей на 5000 лари по обвинениям в блокировании проезжей части дороги во время митинга.

Одна девушка пришла на митинг в маске Анубиса, а на веревке держала черные воздушные шары. "Я хочу сегодня выступить в роли Анубиса, чтобы препроводить Иванишвили из царства живых в царство мертвых", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна участница акции пришла с плакатом "Спасибо, Мзия". "Я хочу поблагодарить [учредителя изданий "Батумелеби" и "Нетгазети"] Мзию Амоглабели за то, что она прекратила сегодня голодовку. Она и так отважно борется за наши права, за нашу свободу, поэтому ей нельзя подвергать себя дополнительной опасности от голодовки. Этот режим, который держит ее в застенках, должен быть свергнут", - пояснила девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Среди митингующих была Мариза Кобахидзе - мать Торнике Гошадзе, одного из обвиняемых по делу о насилии во время митингов. Как заявила Кобахидзе корреспонденту "Кавказского узла", против ее сына изначально было применено насилие во время задержания, однако сейчас его состояние удовлетворительное, и условия содержания не вызывают нарекания.

"Да, ему сегодня не угрожают физическим насилием, но весь процесс - это политическое преследование. Мой сын последовательно выступал за новые выборы, за европейский курс Грузии, и теперь его и еще семь молодых людей хотят приговорить к лишению свободы за гражданскую позицию", - сказала она.

Акция закончилась в полночь. Во время митинга и после него не наблюдалось задержаний людей полицией, передал корреспондент "Кавказского узла".

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