RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:50, 14 февраля 2025

Оштрафованы участники шествия по улицам Тбилиси

Шествие на улице Руставели. 13 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие по улицам Тбилиси обернулось штрафами для его участников, в числе оштрафованных оказались оперный певец Паата Бурчуладзе и певица Нино Катамадзе.

Как писал "Кавказский узел", на фоне акций протеста в Грузии продолжаются судебные процессы по делам участников митингов. Так, 9 февраля Георгий Мумладзе и Николоз Нарсия были оштрафованы на 5000 лари (около 1800 долларов) за участие в перекрытии проспекта Руставели во время акции протеста около здания парламента.

6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Народное празднование 70-летия оперного певца Пааты Бурчуладзе, которое прошло на проспекте Руставели, обернулось штрафами для участников, в том числе самого Бурчуладзе. «Вредители поздравили меня с юбилеем [70 лет] штрафом в размере 5000 лари!» - написал 13 февраля в Facebook* Паата Бурчуладзе, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По слова певца, ему инкриминировали попытку перекрытия проезжей части на проспекте Руставели, хотя он принимал участие только в шествии до здания оперы. "Мне вменяют перекрытие проезжей части, в то время как я принимал участие в шествии, устроенном людьми, и у парламента меня вообще не был", - написал Бурчуладзе.

Певица Нино Катамадзе сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что получила уже второй штраф в 5000 лари – теперь за участие в шествии на проспекте Руставели, состоявшемся 12 февраля.

10 февраля Нино Катамадзе была оштрафована на 5000 лари, как и восемь других участников акции солидарности с журналисткой Мзией Амаглобели. Основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели арестована по уголовному делу о нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Член партии «Единство — Национальное движение» Леван Саникидзе также сообщил 13 февраля, что оштрафован на 5000 лари после участия в акции, посвященной 70-летию Бурчуладзе.

Он отметил, что квитанция об уплате штрафа была доставлена ему домой, но родственники отказались ее взять. «Вчерашний масштабный митинг, посвященный годовщине Пааты Бурчуладзе , имел последствия. Они (полиция) пришли ко мне домой и рассказали моей матери и отцу, что я совершил преступление. «Чек», выписанный [силовиками], не был передан. Мама вообще не пускала их в дом», - написал в Facebook* Леван Саникидзе, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиционная «Коалиция за перемены» 13 февраля обнародовала заявление с призывом к гражданам обжаловать административные штрафы. «Не платите эти штрафы патрульным, обжалуйте эти штрафы, потому что, во-первых, обжалование приостанавливает процесс оплаты, то есть вам не придется платить штраф в течение срока обжалования. Во-вторых, мы намерены максимально перегрузить систему. Этот штраф и, в целом, их изменения в административном законодательстве свидетельствуют о том, что штрафы, призванные запугивать людей, стали проблемой для самой репрессивной системы», - заявил член "Коалиции за перемены" Гига Лемонджава в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Алексей Кунгуров, фото: https://vk.com/wall-54236151_14201?lang=en
07:59, 14 февраля 2025
Российский блогер оспорил отказ властей Грузии в убежище
04:33, 14 февраля 2025
Правозащитники заявили о новом виде давления на оппозиционеров в Грузии
Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66828/
02:35, 14 февраля 2025
Защита потребовала освободить Мзию Амаглобели
Европарламент. Фото: Diliff https://ru.wikipedia.org/
17:05, 13 февраля 2025
Европарламент призвал к санкциям против властей Грузии
Участники акции протеста с грузинским флагом. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/166529-8-fevralia-na-73-yi-den-nepreryvnogo-protesta-v-tbilisi-i-regionakh-zaplanirovano-provedenie-neskolkikh-aktsii
02:53, 13 февраля 2025
Активисты в Тбилиси приветствовали ожидаемые санкции против пропагандистов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:30, 13 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
47
Перед каждыми выборами поднимаются тосты за третью силу, которой нет
Фото
14:47, 12 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
48
Армения и ЕС. Стремление к евроинтеграции и евроинтеграция - две большие разницы
Фото
16:38, 11 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
30
Могут санкции "друзей" заставить власти Грузии пойти на серьезные уступки? Имхо, нет
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
08:35, 14 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
11
Очередная атака Европарламента на власти Грузии. Спасательный круг vs горох об стену
Фото
13:30, 13 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
47
Перед каждыми выборами поднимаются тосты за третью силу, которой нет
Фото
08:36, 13 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
30
Если думаете, что в Грузии больше обсуждают внутренние проблемы, ошибаетесь
Фото
14:47, 12 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
48
Армения и ЕС. Стремление к евроинтеграции и евроинтеграция - две большие разницы
Фото
13:09, 12 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Россия внутри Монголии
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Европарламент. Фото: Diliff https://ru.wikipedia.org/
13 февраля 2025, 17:05
Европарламент призвал к санкциям против властей Грузии

Остатки беспилотника. Фото: https://astrakhan.su/news/accidents/moshennichestvo-24-mln/
13 февраля 2025, 13:52
Власти Волгоградской области увеличили штрафы за публикации об атаках дронов

Поврежденная автобусная остановка в Астрахани. 12 февраля 2025 г. Скриншот видео Punkt-a.info
13 февраля 2025, 13:45
Астраханцы потребовали от властей решить проблему с вандализмом

Протестные выступления в поселке Нардаран. 26 ноября 2016 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13 февраля 2025, 13:40
ЕСПЧ признал нарушения прав трех осужденных по "Нардаранскому делу"

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше