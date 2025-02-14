Оштрафованы участники шествия по улицам Тбилиси

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Шествие по улицам Тбилиси обернулось штрафами для его участников, в числе оштрафованных оказались оперный певец Паата Бурчуладзе и певица Нино Катамадзе.

Как писал "Кавказский узел", на фоне акций протеста в Грузии продолжаются судебные процессы по делам участников митингов. Так, 9 февраля Георгий Мумладзе и Николоз Нарсия были оштрафованы на 5000 лари (около 1800 долларов) за участие в перекрытии проспекта Руставели во время акции протеста около здания парламента.

6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Народное празднование 70-летия оперного певца Пааты Бурчуладзе, которое прошло на проспекте Руставели, обернулось штрафами для участников, в том числе самого Бурчуладзе. «Вредители поздравили меня с юбилеем [70 лет] штрафом в размере 5000 лари!» - написал 13 февраля в Facebook* Паата Бурчуладзе, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По слова певца, ему инкриминировали попытку перекрытия проезжей части на проспекте Руставели, хотя он принимал участие только в шествии до здания оперы. "Мне вменяют перекрытие проезжей части, в то время как я принимал участие в шествии, устроенном людьми, и у парламента меня вообще не был", - написал Бурчуладзе.

Певица Нино Катамадзе сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что получила уже второй штраф в 5000 лари – теперь за участие в шествии на проспекте Руставели, состоявшемся 12 февраля.

10 февраля Нино Катамадзе была оштрафована на 5000 лари, как и восемь других участников акции солидарности с журналисткой Мзией Амаглобели. Основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели арестована по уголовному делу о нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Член партии «Единство — Национальное движение» Леван Саникидзе также сообщил 13 февраля, что оштрафован на 5000 лари после участия в акции, посвященной 70-летию Бурчуладзе.

Он отметил, что квитанция об уплате штрафа была доставлена ему домой, но родственники отказались ее взять. «Вчерашний масштабный митинг, посвященный годовщине Пааты Бурчуладзе , имел последствия. Они (полиция) пришли ко мне домой и рассказали моей матери и отцу, что я совершил преступление. «Чек», выписанный [силовиками], не был передан. Мама вообще не пускала их в дом», - написал в Facebook* Леван Саникидзе, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиционная «Коалиция за перемены» 13 февраля обнародовала заявление с призывом к гражданам обжаловать административные штрафы. «Не платите эти штрафы патрульным, обжалуйте эти штрафы, потому что, во-первых, обжалование приостанавливает процесс оплаты, то есть вам не придется платить штраф в течение срока обжалования. Во-вторых, мы намерены максимально перегрузить систему. Этот штраф и, в целом, их изменения в административном законодательстве свидетельствуют о том, что штрафы, призванные запугивать людей, стали проблемой для самой репрессивной системы», - заявил член "Коалиции за перемены" Гига Лемонджава в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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