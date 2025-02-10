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18:12, 10 февраля 2025

Оштрафованы девять участников акции солидарности с Амаглобели

Кутаисский городской суд. 10 февраля 2025 г. Фото: TV Formula https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кутаиси приговорил к штрафам девятерых человек, которые участвовали в акции протеста против ареста журналистки Мзии Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", после задержания и ареста основателя изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели в Грузии неоднократно проходили акции протеста против ее уголовного преследования. Более 300 грузинских журналистов в совместном заявлении назвали Амаглобели узницей совести.

14 января Мзия Амаглобели была арестована по уголовному делу о нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. После ареста Амаглобели объявила голодовку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Кутаисский горсуд сегодня приговорил к административным штрафам в 5000 лари (около 1800 долларов) девятерых человек, которые 26 января провели в Кутаиси акцию солидарности с Мзией Амаглобели, сообщает "Интерпрессньюс".

В числе подсудимых – журналисты Гела Мтивлишвили, Хвича Вашакмадзе и Эка Кухалашвили, певица Нино Катамадзе, педагог Владимир Апхазава, психологи Кетеван Пилаури и Майя Цирамуа, активист Ирина Зарандия и член Ланчхутского сакребуло Гиви Цинцадзе.

Представитель МВД в суде просил признать всех девятерых правонарушителями и наложить на них штрафы. Подсудимые и их адвокаты не согласились с этим требованием, пишет издание.

Напомним, 5 февраля стало известно, что у Мзии Амаглобели ухудшились результаты анализов, она госпитализирована в клинику "Вивамед" и продолжает голодовку там. При этом персонал больницы демонстративно выставляет еду перед голодающей журналисткой.

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Автор: "Кавказский узел"

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