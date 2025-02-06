Адвокат Амаглобели заявил о давлении на его подзащитную в больнице

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Персонал больницы демонстративно выставляет еду перед основательницей "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзией Амаглобели, которая третью неделю проводит голодовку.

Как информировал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно, что у основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели ухудшились результаты анализов, она госпитализирована в клинику "Вивамед" и продолжает голодовку в стенах клиники.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

По словам главы Ассоциации молодых юристов Ноны Курдованидзе, в клинике "Вивамед" перед Мзией Амаглобели, которая продолжает голодовку, демонстративно выставляют тарелки с едой.

"Это дополнительная форма психологического давления", – привел сегодня телеграм-канал Tbilisi life слова Курдованидзе.

Амаглобели не намерена прекращать голодовку и потребовала вернуть ее в тюрьму если медицинские исследования уже завершились, добавила Курдованидзе.

Напомним, Мзия Амаглобели была задержана в Батуми 12 января. Причиной стал плакат с призывом к забастовке. Она была освобождена через два часа, но сразу задержана повторно. Журналистка пояснила, что она оказалась в давке, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. В тот же день проправительственный телеканал "Имеди" опубликовал на своей странице в Facebook* запись без звука, из которой следует, что журналистка вначале удержала Дгебуадзе за куртку, а потом дала пощечину.

13 января Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. 14 января суд отправил журналистку под арест. Амаглобели рассказала правозащитникам, что в участке ее оскорбляли полицейские, Дгебуадзе обругал ее матом и плюнул в лицо, попытался применить к ней физическую силу, но другие сотрудники полиции остановили его. В течение трех часов после второго ареста ей не разрешали пить воду, пользоваться туалетом и связываться с адвокатом, сообщило JamNews со ссылкой на НПО "Ассоциация молодых юристов".

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