Мзия Амаглобели госпитализирована

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У основателя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели ухудшились результаты анализов, она продолжает голодовку в стенах клиники.

Как информировал "Кавказский узел", основатель "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против ее уголовного преследования и ареста. Ранее омбудсмен Грузии сообщил, что Амаглобели чувствует себя удовлетворительно, ее состояние контролируют врачи. 1 февраля близкие Амаглобели сообщили об ухудшении состояния ее здоровья.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Мзия Амаглобели госпитализирована в клинику "Вивамед", она прошла обследование, сообщил 4 февраля директор клиники Зураб Чхаидзе.

"Пациент поступил к нам в коммуникабельном, адекватном состоянии, эпизодов потери сознания в клинике не было. По его словам, никаких эпизодов психического заболевания [в исправительном учреждении] у него не наблюдалось. У нее имелись определенные жалобы, которые в целом характеризуют как последствия голодания, поэтому были проведены все необходимые исследования, которые требовались в данном конкретном случае. Состояние стабильное. Была предложена инфузионная терапия, на которую пациент согласился и которую прошел. Его состояние будет оценено, и на основании этого я вам потом скажу, что и как", - приводит "Мтавари архи" его слова.

Чхаидзе уточнил что Амаглобели привезли в клинику с высокой температурой, у нее есть "определенные изменения в анализах". При этом прекратить голодовку она отказалась, но согласилась на поддерживающую терапию.

Напомним, 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной стал плакат с призывом к забастовке. Она была освобождена через два часа, но сразу задержана повторно. Журналистка пояснила представителю омбудсмена, что, когда ее освободили после первого задержания, она оказалась в давке, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. В тот же день проправительственный телеканал "Имеди" опубликовал на своей странице в Facebook* запись без звука, из которой следует, что журналистка вначале удержала Дгебуадзе за куртку, а потом дала пощечину.

13 января Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. 14 января суд отправил журналистку под арест. Амаглобели рассказала правозащитникам, что в участке ее оскорбляли сотрудники, Дгебуадзе обругал ее матом и плюнул в лицо, попытался применить к ней физическую силу, но другие сотрудники полиции остановили его. В течение трех часов после второго ареста ей не разрешали пить воду, пользоваться туалетом и связываться с адвокатом, сообщило JamNews со ссылкой на НПО "Ассоциация молодых юристов".

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