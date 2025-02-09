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16:56, 9 февраля 2025

Два грузинских активиста оштрафованы за участие в протестах

Участники акции протеста с грузинским флагом. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/166529-8-fevralia-na-73-yi-den-nepreryvnogo-protesta-v-tbilisi-i-regionakh-zaplanirovano-provedenie-neskolkikh-aktsii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские в Грузии оштрафовали двух активистов за участие в перекрытии проспекта во время акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", на фоне акций протеста в Грузии продолжаются судебные процессы по делам участников митингов. Так, 8 февраля несколько активистов были оштрафованы.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих.

Сегодня утром полицейские пришли домой к активисту Георгию Мумладзе. Ему назначен административный штраф за участие в блокировке движения по проспекту Руставели 7 февраля, сообщил сегодня в Facebook* Мумладзе, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Другой активист, Ника Нарсия, написал в Facebook*, что полицейские пришли к нему домой в 8 часов утра и составили протокол. Он сообщил, что его оштрафовали на 5000 лари (около 1800 долларов) за блокирование дороги во время митинга, передал корреспондент "Кавказского узла".

6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Ника (Николоз) Нарсия - житель села Церовани, Георгий Мумладзе - житель Марнеули. Оба оштрафованы по новому закону, согласно которому штрафы за перекрытие дорог теперь выписывают сами полицейские, сообщает сегодня Netgazeti.

"Они вытаскивают протокол и говорят: «Господин Николоз, вы оштрафованы на 5000 лари. Подпишите, чтобы мы зафиксировали вручение. У вас есть 10 дней на обжалование»... Теперь суды им не нужны – МВД задерживает, обвиняет и „судит“ нас самостоятельно", - приводит слова Нарсии издание.

Георгий Мумладзе также сообщил, что штраф ему выписали полицейские. Он тоже оштрафован на 5000 лари, говорится в публикации.

Напомним, 2 февраля протестующие в Тбилиси потребовали освободить задержанных на акциях протеста. Акция протеста обернулась задержаниями. Был задержан 31 человек, в больницы попали минимум пять человек, избитых силовиками.

Силовики, оттесняя протестующих, выхватывали из толпы активистов и били их в автозаках, а некоторые из участников акции теряли сознание в давке, рассказали очевидцы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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