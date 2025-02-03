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15:24, 3 февраля 2025

Полиция сообщила о 31 задержанном на акции протеста в Тбилиси

Сотрудники полиции задерживают активиста. Тбилиси, 2 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На акции протеста в Тбилиси 31 человек был задержан по обвинению в неподчинении полицейским. По меньшей мере семь человек получили травмы и были доставлены в больницы.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля протестующие в Тбилиси потребовали освободить задержанных на акциях протеста. Акция протеста обернулась задержаниями. Было задержано, по данным протестующих, около 30 человек, в больницы попали минимум пять человек, избитых силовиками.

Силовики, оттесняя протестующих, выхватывали из толпы активистов и били их в автозаках, а некоторые из участников акции теряли сознание в давке, рассказали очевидцы.

В ходе акции протеста был задержан 31 человек, им инкриминировалось административное правонарушение - неподчинение требованиям сотрудников полиции, сообщил представитель МВД.

По данным ведомства, часть задержанных уже освобождена под расписку, в том числе один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия, пишет сегодня "Интерпрессньюс".

В клинику "Вивамед" были доставлены двое пострадавших, сообщил агентству клинический директор клиники Зураб Чхаидзе. "Вчера с акции протеста в нашу клинику были доставлены двое потерпевших. Один из них госпитализирован, второй выписан на амбулаторное лечение. У первого отмечается сотрясение мозга, он находится в стационаре", - сказал он.

Еще пять человек были доставлены в Ингороквинскую клинику, сообщила завотделением неотложной помощи клиники Ани Далакишвили. Она отметила, что у четверых из них сотрясения мозга.

"Вчера вечером из СИЗО поступило пять пациентов. В основном это были травмы лица и головы. Проведены соответствующие консультации и обследования, в нейрохирургическое отделение госпитализированы четыре пациента с сотрясениями мозга. На данном этапе у нас продолжают лечиться четыре пациента. Пациента [которого выписали] обследовали и обнаружили сотрясение мозга, но его перевезли в другую клинику", - сказала Далакишвили в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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