Грузия заявила о выходе из ПАСЕ после резолюции с требованием новых выборов

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Резолюция, принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы, содержит требование назначить досрочные парламентские выборы в Грузии и освободить политзаключенных, а также вводит ограничения для представителей "Грузинской мечты". В ответ делегация Грузии заявила о выходе из организации.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев.

Парламентская ассамблея Совета Европы 29 января приняла большинством голосов резолюцию с требованием назначить досрочные выборы и освободить политзаключенных «Грузинской мечты». За резолюцию проголосовали 114 делегатов ПАСЕ, против выступили 13, воздержались семеро, передает Tabula.ge.

В резолюции, опубликованной на сайте ПАСЕ, подчеркивается “системный характер упадка демократии в Грузии” и безнаказанность полицейского насилия против демонстрантов. Документ требует “немедленно начать инклюзивный процесс” с целью создания демократической избирательной среды, чтобы провести новые парламентские выборы “в ближайшие месяцы”. Выборы должны пройти “в условиях строгого международного наблюдения, а также политической независимости государственных институтов и избирательной администрации”, говорится в резолюции.

Авторы резолюции также требуют, чтобы власти Грузии освободили политзаключенных - арестованных участников акций протеста, - до апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Кроме того, резолюция вводит против делегатов “Грузинской мечты” в ПАСЕ ряд ограничений в качестве “явного знака осуждения жестокости полиции и других нарушений прав человека”: согласно документу, представители грузинской правящей партии лишаются членства в комитетах по политическим вопросам и демократии, мониторингу, правовым вопросам и правам человека, выборам судей Европейского суда по правам человека, процессуальному праву, иммунитету и институциональным вопросам; права быть членами комиссий по наблюдению за выборами, права быть назначенным спикером, право выдвигать кандидата на должность председателя Ассамблеи, председателя или заместителя председателя комитета или подкомитета; права представлять Ассамблею в органах Совета Европы по решению Бюро и право периодически представлять Ассамблею на мероприятиях, собраниях, конференциях, организуемых органами Совета Европы, международными организациями или межпарламентскими ассамблеями.

Грузинская делегация в ПАСЕ отреагировала на резолюцию заявлением о приостановке своей работы в организации. Об этом объявила глава делегации Грузии в ПАСЕ Теа Цулукиани, назвав выдвинутое Ассамблеей требование о новых парламентских выборах “шантажом”. “несправедливым и необоснованным”.

"Члены нашей делегации возобновят свое участие в Парламентской ассамблее только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству”, - цитирует слова Цулукиани Mtavari Arkhi. Глава делегации отметила, что Грузия прекращает только работу в ПАСЕ, о выходе из Совета Европы речь не идет.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала одобренную ПАСЕ резолюцию победой грузинского народа. “Европейский Совет принял просьбу народа и превратил ее в своего рода ультиматум! Этот день и эта победа посвящены Мзии Амаглобели и всем узникам совести", - написала Зурабишвили в соцсети Х.

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