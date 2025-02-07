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02:29, 7 февраля 2025

Наказания для участников акций протеста ужесточены в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нормы Кодекса административных правонарушений, касающиеся акций протеста ужесточены в Грузии. Власти страны объяснили законодательные изменения соображениями "национальных интересов".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. 

Парламент Грузии 6 февраля в третьем, окончательном чтении принял проект изменений в Административно-процессуальный кодекс. Поправки предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время проведений акций протеста, говорится в сообщении пресс-службы парламента, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Проект поправок был принят в ускоренном режиме 82 голосами депутатов. В частности, высший законодательный орган страны утвердил увеличение срока административного ареста с 15 до 60 дней за ряд правонарушений. Так, статья о мелком хулиганстве и оскорблении граждан вместо штрафа от 500 до 1000 лари (177-365 долларов) или административного ареста на срок до 15 суток теперь влечет штраф в размере от 500 до 3000 лари (177-1 064 доллара) или до 20 суток ареста. При повторном правонарушении вместо действующего штрафа в размере от 1500 до 2000 лари (531-709 долларов) или ареста на срок от 5 до 15 суток будет применен штраф в размере от 3000 до 5000 лари (1 064 доллара-1 773 доллара) или лишение свободы на срок от 5 до 60 суток.

При повторном вандализме, в том числе повреждении чужого имущества или нанесение надписи на здания, вместо ареста до 5 суток будет применяться арест на срок до 20 суток, сумма штрафа по этой статье (2000 лари или 709 долларов) оставлена прежней. 

Устные оскорбления, ругательства и оскорбительные действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и представителей ряда ведомств при выполнении служебных обязанностей (за исключением случаев, предусмотренных Уголовным кодексом Грузии) теперь влекут штраф в размере от 2000 до 5000 лари (709 долларов - 1 773 доллара) или административный арест на срок до 60 дней.

Кроме того, теперь административную ответственность влекут словесные оскорбления или иные оскорбительные действия в отношении государственно-политического должностного лица, политического деятеля, а также государственного служащего и публичного служащего. Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, такое действие наказывается штрафом в размере от 1500 до 4000 лари (531-1 418 долларов) или арестом на срок до 45 суток. Если правонарушение совершит человек, ранее подвергнутый административному наказанию за аналогичное деяние, сумма штрафа составит от 2500 до 6000 лари (886-2 127 долларов), а срок ареста – от 5 до 60 суток. Оскорбление политического деятеля или государственного служащего также наказывается лишением права носить оружие на срок до трех лет.

Председатель юридического комитета парламента Грузии Арчил Гордуладзе пояснил, что ужесточение наказания связано с акциями протеста, которые не отражают, по его мнению, позиции "мирного протеста". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также пояснил, что законодательные изменения приняты, исходя из государственных интересов, так как акции протеста организовывают "четыре национала (представители оппозиционной партии "Единое национальное движение"), которые хотят вывести на протесты много людей, действующих вне национальных интересов", заявил он в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Оппозиция и неправительственные организации пока не прокомментировали поправки в Кодекс об административных правонарушениях. На 8 февраля оппозиция анонсировала акцию протеста на окраине Тбилиси: протестующие намерены перекрыть транспортное движение на одной из дорог, связывающей несколько спальных районов города. 

"Кавказский узел" также писал, что восьми задержанным участникам акции протеста 2 февраля в Тбилиси грозит срок лишения свободы до четырех лет за помехи работе стратегического объекта, полиция обвинила их в попытке перекрыть дорогу. Суд 5 февраля освободил обвиняемых, среди которых бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, под залог

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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