Задержанные у "Тбилиси Молла" оппозиционеры освобождены под залог

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Восьми оппозиционерам, обвиненным в попытке заблокировать дорогу во время акции протеста 2 февраля, суд в Тбилиси назначил залог в качестве меры пресечения. Один из обвиняемых - бывший мэр столицы Гиги Угулава.

Как писал "Кавказский узел", восьми задержанным участникам акции протеста 2 февраля в Тбилиси грозит срок лишения свободы до четырех лет за помехи работе стратегического объекта. Об уголовном преследовании восьми активистов сообщило МВД 4 февраля.

Вечером 2 февраля перед торговым центром "Тбилиси молл" несколько сотен человек потребовали освободить задержанных на акциях протеста. К торговому центру было стянуто значительное число силовиков. Позднее число протестующих выросло, и они перекрыли автодорогу на выезде из Тбилиси. Силовики задержали некоторых демонстрантов, в больницы попали минимум семь участников акции. МВД сообщило о 31 задержанном по административной статье о неподчинении требованиям сотрудников полиции.

Судья Тбилисского горсуда 5 февраля постановил применить залог к всем восьми обвиняемым по делу о помехах работе стратегического объекта. Залог в качестве меры пресечения предложил представитель прокуратуры. Защита обвиняемых просила освободить их без залога, отмечает издание Tabula.

Для пятерых обвиняемых - Гиги Угулавы, Дмитрия Бидзинашвили, Ираклия Табатадзе, Ираклия Бинтадзе, Александра Гоголадзе, - назначена сумма залога в 5 тысяч лари (1782 доллара США). Для Николоза Кумсишвили суд определил сумму залога в 4 тысячи лари (1425 долларов), а для остальных двух обвиняемых, - Василия Элиавы и Николоза Кутубидзе, - 3500 лари (1248 долларов), сообщил телеканал Pirveli.

Адвокат арестованного на митинге Дмитрия Бидзинашвили Ираклий Чомахишвили заявил, что защита располагает кадрами силового разгона. По его словам, эти записи подтверждают невиновность оппозиционера.

"Мы представим кадры, снятые с помощью дрона, где видно, как Дмитрий Бидзинашвили и другие лица стоят на непроходимом участке дороги, максимально слева, а вокруг него стоит полиция. Есть первоначальное видео, где полицейские говорят ему, что позволят ему перейти дорогу, а после этого, несмотря на то, что не было попытки перехода дороги, полицейские идут к Дмитрию Бидзинашвили, выводят его из толпы, сбивают с ног. Его силой выводят на середину дороги, а обвинение видит, что он пытался перейти дорогу. На самом деле полицейский сам пытается силой вывести его на дорогу”, - цитирует слова Чомахишвили телекомпания Formula.

В целом защита настаивает, что постановление правительства, в связи с которым преследуют оппозиционеров, является неконституционным и не было доведено должным образом до граждан. “Этого факта вообще не было, но даже если бы он и произошел, это не было бы преступлением", - пояснио Ираклий Чомахашвили.

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