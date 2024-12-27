Юристы оценили угрозу уголовного преследования Зурабишвили после инаугурации Кавелашвили

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Если Саломе Зурабишвили откажется покидать свою резиденцию после инаугурации Михаила Кавелашвили, уголовное преследование будет законным даже при том, что новый президент избран нелегитимным парламентом.

Как писал "Кавказский узел", если нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили откажется покинуть свой пост после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, то ей будет грозить уголовное преследование, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Выселение Саломе Зурабишвили из резиденции после инаугурации Кавелашвили и ее уголовное преследование могут стать толчком к усугублению продолжающегося политического кризиса в Грузии, указали аналитики.

14 декабря в Грузии прошло голосование на выборах президента. Это были первые непрямые выборы президента – за главу государства голосовала коллегия из 300 выборщиков, а не избиратели. Единственным кандидатом стал Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией. Его инаугурация назначена на 29 декабря. Поскольку действующий президент Саломе Зурабишвили заявила о продлении своего мандата, после выборов в стране фактически будет два президента. Это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с Западом, заявили политологи.

Грузинские юристы - представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили и бывший заместитель министра юстиции Александр Барамидзе, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" что Кобахидзе своим заявлением опирается на Уголовный кодекс.

"Есть норма Уголовного кодекса, запрещающая незаконно блокировать здания стратегических объектов и особой важности, в противном случае грозит срок лишения свободы до двух лет, при совершении преступления в составе группы – срок лишения свободы от двух до четырех лет. Юридически после инаугурации президентом будет тот, кого избрал парламент – Михаил Кавелашвили», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гела Николаишвили.

Здание Центризбиркома Грузии перед парламентскими выборами включено в список стратегических объектов, за блокаду которых предусмотрена уголовная ответственность. Помимо здания Центризбиркома в список включены здания правительства, прокуратуры, патриархии и других государственных и жизненно важных объектов.

Он подчеркнул, что ни одна страна не делала заявлений, что признает президентом Грузии Саломе Зурабишвили. С подобными заявлениями выступили отдельные политики или представители организаций, но ни одного официальное лицо какой-либо страны ничего не заявляли.

Председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон пригласил сегодня Саломе Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года. "Я рад передать приглашение президенту Саломе Зурабишвили как единственному легитимному лидеру Грузии присутствовать на инаугурации президента Дональда Трампа", - написал он в соцсети X.

В свою очередь Барамидзе сказал, что закон на стороне Зурабишвили, поскольку парламент избран незаконно, а незаконный де-факто парламент не может избрать законного президента.

"С юридической точки зрения у него (Кавелашвили) такие же незаконные полномочия, как и парламента. Зурабишвили - законно избранный президент и с точки зрения Конституции - она остается на своем посту, но это не означает что обязательно нужно оставаться в этом здании", - сказал он.

Он сомневается в том, что Зурабишвили останется работать в президентской резиденции после инаугурации, так как не имеет значения место, где она продолжит работу. Однако в том случае, если Зурабишвили останется в резиденции, то власти могут предпринять силовые методы для ее выселения.

Сама Саломе Зурабишвили отказалась раскрыть план действий после инаугурации Кавелашвили. "Главное, что нужно знать, это то, что президентские выборы, как и инаугурация, не имеют юридической силы. Поэтому я остаюсь президентом и продолжаю свою работу. Это то, что всем нужно понять. Подробности будут раскрыты в воскресенье", - привело ее слова агентство "Новости Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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