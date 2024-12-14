Политологи спрогнозировали усиление конфронтации в грузинском обществе после выборов президента

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После президентских выборов в Грузии фактически будет два главы государства, это усилит конфронтация в обществе и напряжение в отношениях с западными партнерами.

Как писал "Кавказский узел", на 14 декабря запланировано избрание президента Грузии в парламенте, представитель "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили остается единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост. Накануне выборов парламент ужесточил требования к проведению массовых акций.

12 декабря демонстранты показали высокую активность, которая будет только расти до дня выборов президента 14 декабря, уверены политологи и журналисты. Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

В Грузии сегодня пройдут выборы президента страны. Впервые его изберут не всеобщим голосованием, а путем голосования избирательной коллегией в составе 300 членов, из них – 150 депутатов парламента, представители высших представительных органов автономных республик Аджарии – 21 член и Абхазии (в Грузии создано правительство Абхазии, так как регион входит в состав Грузии по международно-признанным границам) – 20 членов. Оставшиеся 109 членов определены по квотам политических партий для местных органов самоуправления, которые распределяет Центральная избирательная комиссия.

Ситуацию с проведением президентских выборов и их влиянием на политическую обстановку прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" конституционалист, бывший руководитель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе; представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти; один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили.

Законодательство не оговаривает количество кандидатов в президенты, при котором могут или не могут проводиться выборы, отметил Вахтанг Хмаладзе.

«Закон не запрещает проводить выборы при единственном кандидате. Создается почти комическая ситуация: в соответствии с Конституцией, в первом туре будет победившим считаться тот кандидат, который получит не менее 2/3 голосов. Если ни один из кандидатов не получит такое количество голосов, тогда проводится второй тур и достаточно для победы относительное большинство голосов. Если на выборах примет участие только один кандидат и не получит в первом туре 2/3 голосов, то во втором туре для его выбора будет достаточно один голос», - сказал Хмаладзе.

«Грузинская мечта» вышла за рамки действия Конституции, нарушает ее почти на каждом шагу, в том числе проведением этих выборов

По его мнению, в Грузии происходит узурпация власти с правовой точки зрения: нелегитимный парламент проводит нелегитимные выборы президента. «Грузинская мечта» вышла за рамки действия Конституции, нарушает ее почти на каждом шагу, в том числе проведением этих выборов», - сказал он.

Проведение президентских выборов 14 декабря, в результате которых в Грузии возникнет двоевластие – прецедент в современной международной политике, подобной ситуации в мире не было со Второй Мировой войны, сказал Мамука Жгенти.

«Это уже переходит все рамки логики. Вчера в резиденции президента отключили электроэнергию, хотят выдворить оттуда действующего президента Саломе Зурабишвили, чтобы заселить туда Кавелашвили», - сказал он.

По его мнению, из-за избрания Кавелашвили в условиях продления Зурабишвили своего мандата президента до избрания легитимного главы государства возникнет еще большая конфронтация в обществе, а также усугубится напряжение в отношениях с западными партнерами Грузии.

Он обратил внимание, что мировое сообщество уже демонстрирует свое отношение по вопросу управления Грузии, например, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с учредителем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, продемонстрировав, кто де-факто и де-юре руководит страной. «Есть нелегитимное правительство, но к ним никто не обращается в этой функции. Например, Макрон, вместо того чтобы связаться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, говорит для решения каких-то вопросов с де-факто и де-юре руководителем «Грузинской мечты», - сказал Жгенти.

Валерий Чечелашвили также обратил внимание на телефонный разговор Макрона и Иванишвили, сочтя, что до своего звонка Макрон проконсультировался с «серьезными мировыми игроками», и президентские выборы стали одним из вопросов обсуждения. Также они должны провести еще один разговор.

Новый президент Грузии не будет признан во всех крупных ведущих странах, также никто из них не признает справедливыми проведенные парламентские выборы

«По этой причине очень трудно предположить, как произойдет день выборов президента. Новый президент Грузии не будет признан во всех крупных ведущих странах, также никто из них не признает справедливыми проведенные парламентские выборы. Вероятно, можно ожидать, что нового президента поздравят те же страны, которые поздравили с выборами «Грузинскую мечту» или даже количество этих стран сократится», - сказал он.

Чечелашвили назвал противоречивой фигуру Кавелашвили по той причине, что он не смог стать президентом Федерации футбола Грузии из-за отсутствия высшего образования. «Получается, что выборы президента Федерации футбола Грузии выше стандартов выборов президента страны», - отметил он.

По его мнению, два де-факто президента Грузии усилит гражданское противостояние и создаст больший политический кризис, нежели в настоящее время.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались массовые акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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