Правила массовых акций ужесточены в Грузии накануне выборов президента

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Демонстрантам запрещено закрывать лица масками, использовать пиротехнику и лазеры, перекрывать дороги, постановил парламент Грузии. Формально парламент стал двухпартийным - из "Грузинской мечты" выделилась в отдельную фракцию "Сила народа".

Как писал "Кавказский узел", протестные акции начались сегодня в Тбилиси днем. На 16-й день протестов на улицах города проходит около десятка шествий профессиональных групп, движение в центре города парализовано.

12 декабря демонстранты показали высокую активность, которая будет только расти до дня выборов президента 14 декабря, уверены политологи и журналисты. Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

По решению парламента, во время собраний-манифестаций запрещено закрывать лицо маской или любым другим средством. В список запрещенных предметов добавлены пиротехника, лазер и любые средства с резким излучением. В случае их использования участник акции будет оштрафован на 2000 лари, сообщило сегодня "Интерпрессньюс"

Пакет законодательных изменений, инициированный «Грузинской мечтой», был одобрен в окончательном, третьем чтении единогласно, 83 голосами.

Список присутствующих на собрании-манифестации лиц, которые будут иметь право закрывать лицо, исходя из профессиональной деятельности, установит министр внутренних дел. Также министр внутренних дел определяет порядок и условия выдачи таким лицам соответствующего разрешения. Также импорт, экспорт, производство и реализация пиротехнической продукции в Грузии будет допускаться на основании специального разрешения/лицензии.

Также пакетом законов ужесточен штраф за блокирование дорог до 2000 лари (около 706 долларов США) также оштрафованных будут лишать водительских прав на год. Кроме этого увеличены штрафы за вандализм и несанкционированные надписи. Полицейские получили больше прав на осмотр, изъятие документов и предметов. "Расширяются основания для задержания в административном порядке, правила досмотра лица и проверки документов, в частности – изъятие вещей и документов станет возможным "для своевременного представления правонарушителя в суд и предотвращения затягивания дела, избежания участия в административном процессе, а также с целью предотвращения повторного совершения административного правонарушения", сообщила Publika.

Для того чтобы закон, принятый Парламентом, вступил в силу, Президент должен его подписать и опубликовать. В противном случае его подпишет и опубликует спикер парламента, говорится в публикации.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани негативно оценил ужесточение правил проведения протестных акций в стране и значительное увеличение штрафов.

"Важно, чтобы в законодательстве сохранялся баланс между свободой выражения мнений и интересами защиты безопасности», - привело его слова "Новости Грузия". Увеличение штрафов за перекрытие дорог, граффити и нарушения правил проведения митингов, по мнению омбудсмена, могут оказаться тяжелым финансовым бременем для множества граждан, указал омбудсмен.

Парламент Грузии формально стал двухпартийным

Политическая группа «Сила народа» выделилась из "Грузинской мечты", объявив, что теперь она будет "здоровой оппозицией". Один из лидеров Гурам Мачарашвили заявил, что нужна сила, которая будет критиковать власти ради их движения вперед. В парламентских выборах "Сила народа" участвовала по списку «Грузинской мечты».

*Платформа «Сила народа» была создана летом 2022 года группой депутатов «Грузинской мечты», формально покинувших партию власти. Они продолжали оставаться членами парламентского большинства, поддерживая все спорные решения ГМ, а иногда и сами выступали инициаторами скандальных законопроектов.

На 14 декабря запланировано избрание президента Грузии в парламенте, представитель "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили остается единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались массовые акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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