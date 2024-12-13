Акции протеста парализовали движение в Тбилиси

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Протестные акции начались сегодня в Тбилиси днем. На 16-й день протестов на улицах города проходит около десятка шествий профессиональных групп, движение в центре города парализовано.

Как писал "Кавказский узел", вечером 12 декабря сторонники евроинтеграции Грузии собрались на акцию протеста, которая проходит 15 дней подряд, перекрыв проспект Руставели у здания парламента. У Тбилисского государственного медицинского университета собрались врачи, протестуя против избиения своих коллег. После закрытой встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили участники делегации Европарламента пришли на проспект Руставели к протестующим сторонникам евроинтеграции. Демонстранты приветствовали их призывом ввести санкции против представителей "Грузинской мечты".

12 декабря демонстранты показали высокую активность, которая будет только расти до дня выборов президента 14 декабря, уверены политологи и журналисты. Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

В Тбилиси на акции протеста вышли студенты, работники IT-сферы, финансового сектора, стартаперы, HR-специалисты, музыканты, представители креативной сферы, маркетологи. Они требуют возобновлениЯ процесса евроинтеграции и проведения новых парламентских выборов. Колонны сопровождает патрульная полиция. В течение дня ожидаются акции юристов, врачей, виноделов. К 19.00 (18.00 мск) все встретятся на общей акции перед парламентом.

Представители разных сфер спланировали митинги на нескольких локациях. Оттуда они отправились в протестные шествия. Автомобильное движение было парализовано на проспекте Чавчавадзе в Ваке, на Меликишвили, проспекте Казбеги и улице Шартава в Сабуртало, а также проспектах Костава и Руставели в Вере, сообщает агентство "Новости Грузия".

Участники акции несут флаги Грузии и Евросоюза, плакаты с требованием освобождения задержанных демонстрантов, скандируют «Забастовка» - с 13 до 14 ( с 12 до 13 мск) в Тбилиси проходила забастовка - многие госслужащие, сотрудники банков и других сфер покинули на это время свои рабочие места. сообщает агентство.

Участники одной из акций протеста несут в руках портреты задержанных и избитых спецназом демонстрантов. "Нас много, мы злы, нам не нравится то, что происходит вокруг нас, и у большинства из нас уже избиты личные знакомые и родственники", - приводит слова одного из участников акции телекомпания "Пирвели".

На 14 декабря запланировано избрание президента Грузии в парламенте, представитель "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили остается единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались массовые акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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