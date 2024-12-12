Активность демонстрантов в Грузии усилилась перед выборами президента

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Протесты в Грузии не выявили яркого лидера, а представители оппозиции не имеют возможности возглавить акции. Сегодня демонстранты показали высокую активность, которая будет только расти до дня выборов президента 14 декабря, уверены политологи и журналисты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии 15-й день протестов против приостановки евроинтеграции. В Тбилиси прошел марш сотрудников IT-сферы, у консерватории собрались музыканты, которые потребовали освобождения задержанных силовиками демонстрантов, в частности, студента консерватории Анри Какабадзе. Врачи вышли на акцию протеста против задержаний коллег. Участники акции перед парламентом заблокировали движение на проспекте Руставели.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Грузинские политологи и Гела Васадзе, и главред лавный редактор грузинского издания SOVA Марта Ардашелия оценили ход акций протеста в Грузии.

Арчил Сихарулидзе считает, что Саломе Зурабашвили никак нельзя назвать лидером протестов. "Нет. Она высказывается, но она точно не лидер", - заявил он.

Сихарулидзе не видит среди протестующих ярких персон, которые бы привлекли внимание общества.

С ним согласен Гела Васадзе. "Зурабишвили никак не лидер протеста, она единственный легальный институт, через который протест может проявить себя в политическом процессе. То есть она главная часть механизма реализации требований протеста", - отметил он.

Также, по словам политолога, новые яркие лица среди лидеров оппозиции не появились. "Есть отдельные личности, которые ярко проявляют себя на протестах, но они ещё не стали медийными персонами. А "старые" политики ведут себя очень аккуратно, так как понимают, возможностей возглавить этот протест у них нет", - пояснил Васадзе.

Он заявил, что число участников любого протеста это всегда синусоида, колебание которой зависит от конкретных событий, которые являются триггерами. "Следующая точка сборки протеста - 14 декабря, когда "Грузинская мечта" будет выбирать себе президента", - указал Васадзе.

Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Грузии депутата парламента Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям Бидзины Иванишвили. Его выдвижение связано со стремлением изолировать Грузию от Запада, заявили 27 ноября опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. Кандидат в президенты Михаил Кавелашвили не сможет принимать самостоятельные политические решения, считают оппозиционеры и активисты.

Марта Ардашелия уверена, что нельзя говорить о спаде протестов

"Наоборот, сегодня (12 декабря) например в два часа дня был перекрыт проспект Руставели. Грузинские айтишники вышли на акцию протеста против отхода "Грузинской мечты" от прозападной политики, против нарушения Конституции страны. Далее к ним присоединились другие активисты.Сейчас весь Руставели опять заполнен. Там были депутаты Европарламента, которых встречали аплодисментами», - рассказала она.

На завтра столько акций протеста намечено, что скорее всего от Тбилиси будет стоять целый день, будут огромные пробки и это вряд ли изменится пока "Грузинская мечта" не пойдёт на уступки, отметила журналистка.

"И тут роль сыграет конечно же давление общества. Сейчас именно общество самый главный игрок в этом противостоянии, поэтому рано или поздно властям придётся прислушаться к ним", - считает Ардашелия.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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