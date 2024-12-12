RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:49, 12 декабря 2024

Активность демонстрантов в Грузии усилилась перед выборами президента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протесты в Грузии не выявили яркого лидера, а представители оппозиции не имеют возможности возглавить акции. Сегодня демонстранты показали высокую активность, которая будет только расти до дня выборов президента 14 декабря, уверены политологи и журналисты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии 15-й день протестов против приостановки евроинтеграции. В Тбилиси прошел марш сотрудников IT-сферы, у консерватории собрались музыканты, которые потребовали освобождения задержанных силовиками демонстрантов, в частности, студента консерватории Анри Какабадзе. Врачи вышли на акцию протеста против задержаний коллег. Участники акции перед парламентом заблокировали движение на проспекте Руставели.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Грузинские политологи  и Гела Васадзе, и главред лавный редактор грузинского издания SOVA Марта Ардашелия оценили ход акций протеста в Грузии.

 Арчил Сихарулидзе  считает, что Саломе Зурабашвили никак нельзя назвать лидером протестов. "Нет. Она высказывается, но она точно не лидер", - заявил он.

Сихарулидзе не видит среди протестующих ярких персон, которые бы привлекли внимание общества.

С ним согласен  Гела Васадзе. "Зурабишвили никак не лидер протеста, она единственный легальный институт, через который протест может проявить себя в политическом процессе. То есть она главная часть механизма реализации требований протеста", - отметил он.

Также, по словам политолога, новые яркие лица среди лидеров оппозиции не появились. "Есть отдельные личности, которые ярко проявляют себя на протестах, но они ещё не стали медийными персонами. А "старые" политики ведут себя очень аккуратно, так как понимают, возможностей возглавить этот протест у них нет", - пояснил Васадзе.

Он заявил, что число участников любого протеста это всегда синусоида, колебание которой зависит от конкретных событий, которые являются триггерами. "Следующая точка сборки протеста - 14 декабря, когда "Грузинская мечта" будет выбирать себе президента", - указал Васадзе.

Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Грузии депутата парламента Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям Бидзины Иванишвили. Его выдвижение связано со стремлением изолировать Грузию от Запада, заявили 27 ноября опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. Кандидат в президенты Михаил Кавелашвили не сможет принимать самостоятельные политические решения, считают оппозиционеры и активисты.

 Марта Ардашелия уверена, что нельзя говорить о спаде протестов

"Наоборот, сегодня (12 декабря) например в два часа дня был перекрыт проспект Руставели. Грузинские айтишники вышли на акцию протеста против отхода "Грузинской мечты" от прозападной политики, против нарушения Конституции страны. Далее к ним присоединились другие активисты.Сейчас весь Руставели опять заполнен. Там были депутаты Европарламента, которых встречали аплодисментами», - рассказала она.

На завтра столько акций протеста намечено, что скорее всего от Тбилиси будет стоять целый день, будут огромные пробки и это вряд ли изменится пока "Грузинская мечта" не пойдёт на уступки, отметила журналистка.

"И тут роль сыграет конечно же давление общества. Сейчас именно общество самый главный игрок в этом противостоянии, поэтому рано или поздно властям придётся прислушаться к ним", - считает Ардашелия. 

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Наим Сулейманов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:30, 12 декабря 2024
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
14:09, 12 декабря 2024
Сбер открыл в Дагестане первый офис исламского финансирования
11:44, 12 декабря 2024
Историческое здание в Ереване возвращено государству
11:33, 12 декабря 2024
В деле о миллиардных хищениях в "Дагэнерго" появились новые подозреваемые
10:11, 12 декабря 2024
2
 Три беспилотника сбито в Северной Осетии
09:46, 11 декабря 2024
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Участники акции протеста в Тбилиси Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
12 декабря 2024, 21:01
Аналитики оценили влияние протестов на перспективу смены президента Грузии
Участники акции протеста в Тбилиси. 12 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/33885
12 декабря 2024, 19:17
Участники протестов перекрыли проспект Руставели
Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси. 12 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
12 декабря 2024, 16:23
Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси. 11 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
12 декабря 2024, 08:21
Ночной марш протеста в Тбилиси завершился без инцидентов
Марш протеста в Тбилиси 11.12.2024, стоп-кадр видео https://t.me/Tbilisi_life/33832
11 декабря 2024, 23:59
Госслужащие в Грузии вышли на марш в поддержку евроинтеграции
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:37, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
51
Может "друг" Макрон сподвигнуть власти Грузии на серьезные уступки оппозиции? Имхо, нет
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Фото
09:56, 10 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
44
Израиль: Голанские высоты теперь наши. Реакция лицемеров и хронически чистых листов
Все блоги
Справочник
Массовые протесты в Грузии. Ноябрь 2024 г. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Грузия: история и результаты протестов

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
17:24, 11 декабря 2024
Ветер с Апшерона
8
Три пути сепаратистов
Фото
16:37, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
51
Может "друг" Макрон сподвигнуть власти Грузии на серьезные уступки оппозиции? Имхо, нет
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Фото
09:56, 10 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
44
Израиль: Голанские высоты теперь наши. Реакция лицемеров и хронически чистых листов
Фото
15:22, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
63
Что происходит в Абхазии? Подготовка к "президентским выборам"
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Сотрудники правоохранительных органов. Фото: ЦОС ФСБ РФ
12 декабря 2024, 17:09
Число задержанных сотрудников "Дагэнерго" выросло до 19

Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси. 12 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
12 декабря 2024, 16:23
Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси

Михаил Филатов. Фото корреспондента "Кавказского узла"
12 декабря 2024, 13:56
Дело об оправдании терроризма заведено на Михаила Филатова

Офис "Дагэнерго". Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/
12 декабря 2024, 11:33
В деле о миллиардных хищениях в "Дагэнерго" появились новые подозреваемые

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше