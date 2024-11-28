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14:00, 28 ноября 2024

Выдвижение Кавелашвили в президенты Грузии рассердило оппозиционеров

Михаил Кавелашвили. Фото: geworld.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат в президенты Михаил Кавелашвили не сможет принимать самостоятельные политические решения, считают оппозиционеры и активисты.

Как информировал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Грузии депутата парламента Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям Бидзины Иванишвили. Его выдвижение связано со стремлением изолировать Грузию от Запада, заявили 27 ноября опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря.

Отсутствие высшего образования у Михаила Кавелашвили не повлияет на его работу, если он будет избран президентом Грузии, считает основатель НПО "Кавказский институт" Гия Нодиа. "В Конституции не сказано, что президент должен уметь читать и писать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал руководитель юридического департамента НПО "Центр социальной справедливости Гуро Имнадзе. Он также обратил внимание корреспондента "Кавказского узла", что Основной закон Грузии не регламентирует вопрос о наличии у президента страны высшего образования.

Уровень патриотизма не зависит от образования, считает также исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. "Любви к родине, преданности и пониманию элементарных компетенций не нужен диплом. Михаил Кавелашвили образованнее многих и без диплома. У наших президентов было по два диплома, они же построили страну", – сказал в эфире телеканала "Общественный вещатель" Мдинарадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитник Гурам Имнадзе напомнил, что в 2015 году Кавелашвили был снят с выборов главы Федерации футбола. "Потому что у него нет высшего образования и поэтому его отстранили от выборов", – написал на своей странице в Facebook* Имнадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Конституция Грузии запрещает дискриминацию по любому признаку, отметил корреспонденту "Кавказского узла" оппозиционер Нато Чхеидзе.

Кавелашвили выдвинут "Грузинской мечтой" поскольку беспрекословно будет выполнять все указания членов партии, заявил в эфире телеканала "Формула" политолог Вахтанг Дзабирадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Одна из жительниц Грузии вышла на одиночный пикет в Тбилиси против участия Кавелашвили в выборах президента, сообщил телеканал в другом репортаже, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На выдвижение "Грузинской мечтой" кандидатом в президенты Кавелашвили отреагировал бывший президент страны Михаил Саакашвили . "Последний подобный случай произошел в Римской империи, когда Калигула назначил в сенат своего коня. Цель этого – максимально понизить самооценку грузинского народа", – привел его слова 27 ноября "Интерпрессньюс".

Саакашвили пояснил, что считает, что выдвижение кандидатуры Кавелашвили направлено на разрушение государственности Грузии.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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