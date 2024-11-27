ЦИК Грузии утвердила дату проведения президентских выборов

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Выборы президента Грузии 14 декабря пройдут в здании парламента. Кандидата могут представить группы избирательной коллегии в составе не менее 30 членов, всего коллегия будет состоять из 300 человек.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября парламент Грузии назначил проведение выборов президент на 14 декабря. Действующий президент страны Саломе Зурабишвили будет исполнять свои обязанности до дня инаугурации.

В Грузии впервые президента страны изберут по новому способу – глава государства будет избран не всеобщим голосованием, а избирательной коллегией в составе 300 членов. Кандидата в президенты может выдвинуть группа избирательной коллегии в составе не менее 30 членов.

Избирательная коллегия состоит из 300 членов, из них – 150 депутатов парламента, представители высших представительных органов автономных республик Аджарии – 21 член и Абхазии (в Грузии создано правительство Абхазии, так как регион входит в состав Грузии по международно признанным границам) – 20 членов. Оставшиеся 109 членов будут определены по квотам политических партий для местных органов самоуправления, которые распределит ЦИК, говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, направленного корреспонденту "Кавказского узла".

"Выборы президента Грузии начнутся 14 декабря в 09.00 утра по местному времени. В первом туре президента изберут в том случае, если за него проголосует две трети членов избирательной коллегии. Если президента не смогут избрать в первом туре, то в этот же день пройдет второй тур, и избранным кандидатом будет тот, кто получит большее количество голосов", - говорится в сообщении.

На вечер 26 ноября кандидаты в президенты Грузии представлены не были.

"Грузинская мечта" несколько раз инициировала процедуру импичмента президента. В частности, Зурабишвили в мае наложила вето на вызвавший в Грузии широкий общественный резонанс закон об иноагентах.

Несмотря на это, 14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

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