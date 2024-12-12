Участники протестов перекрыли проспект Руставели

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Акции протеста против приостановки евроинтеграции Грузии проходят 15-й день подряд, в Тбилиси протестующие перекрыли проспект Руставели у здания парламента. Врачи вышли на акцию против задержаний коллег.

Как писал "Кавказский узел", вечером 11 декабря госслужащие, не согласные с приостановкой евроинтеграции, провели марш в Тбилиси. Они прошли от площади Первой республики к зданию парламента страны, где 14-й день подряд проходила акция протеста. Акция протеста в ночь на 12 декабря завершилась мирно, силовики не стали разгонять демонстрантов. Сегодня прошел марш сотрудников IT-сферы, у консерватории собрались музыканты, которые потребовали освобождения задержанных силовиками демонстрантов, в частности, студента консерватории Анри Какабадзе.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Сторонники евроинтеграции 15-й день подряд вышли на протесты к зданию парламента и перекрыли движение на проспекте Руставели, сообщило сегодня Paper Kartuli.

У Тбилисского государственного медицинского университета собрались врачи. Они категорически осуждают насильственную политику "Грузинской мечты", которую команда Иванишвили реализует против мирных демонстрантов, сообщает телекомпания "Пирвели".

"Они начали арестовывать и избивать врачей. Такого не происходило при коммунистическом режиме. Это правительство делает вид, что ему можно все", - говорит один из участников акции протеста Вато Сургуладзе.

"Кавказский узел" писал, что суд в Тбилиси заключил под стражу врача Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. 11 декабря суд счел врача-педиатра Котэ Чахунашвили виновным в неподчинении полиции и обязал выплатить штраф. Защита заявила о неправосудном решении, а Чахунашвили из суда отправился на акцию протеста.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались массовые акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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