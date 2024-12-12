Ночной марш протеста в Тбилиси завершился без инцидентов

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Силовики в Тбилиси сегодня ночью не стали задерживать или разгонять участников марша против приостановки евроинтеграции, и они после полуночи разошлись сами.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 11 декабря госслужащие, не согласные с приостановкой евроинтеграции, провели марш в Тбилиси. Они прошли от площади Первой республики к зданию парламента страны, где 14-й день подряд проходила акция протеста.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Участники марша в Тбилиси, не согласные с приостановкой евроинтеграции, ночью пели песни. В частности, они спели песню, в которой выражалось их намерение не останавливаться и добиваться своей цели до конца, сообщил сегодня ночью телеграм-канал Paper Kartuli.

Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси завершилась мирно, демонстранты разошлись по домам около часа ночи по местному времени (00.00 мск), после них на место прибыли коммунальщики, которые занялись уборкой территории, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Акции протеста сегодня ночью также прошли в Батуми около зданий правительства Аджарии и Конституционного суда Грузии, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

К публикации прикреплено несколько видео, на которых показаны протестующие в Батуми. Одни их них исполняют танцы, другие в этот момент размахивают флагами Грузии и Евросоюза. Из аудиоколонок звучат песни на грузинском языке. Обстановка на месте в целом спокойная.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались массовые акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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