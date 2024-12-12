RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:21, 12 декабря 2024

Ночной марш протеста в Тбилиси завершился без инцидентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Тбилиси сегодня ночью не стали задерживать или разгонять участников марша против приостановки евроинтеграции, и они после полуночи разошлись сами.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 11 декабря госслужащие, не согласные с приостановкой евроинтеграции, провели марш в Тбилиси. Они прошли от площади Первой республики к зданию парламента страны, где 14-й день подряд проходила акция протеста.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Участники марша в Тбилиси, не согласные с приостановкой евроинтеграции, ночью пели песни. В частности, они спели песню, в которой выражалось их намерение не останавливаться и добиваться своей цели до конца, сообщил сегодня ночью телеграм-канал Paper Kartuli.

Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси завершилась мирно, демонстранты разошлись по домам около часа ночи по местному времени (00.00 мск), после них на место прибыли коммунальщики, которые занялись уборкой территории, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Акции протеста сегодня ночью также прошли в Батуми около зданий правительства Аджарии и Конституционного суда Грузии, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

К публикации прикреплено несколько видео, на которых показаны протестующие в Батуми. Одни их них исполняют танцы, другие в этот момент размахивают флагами Грузии и Евросоюза. Из аудиоколонок звучат песни на грузинском языке. Обстановка на месте в целом спокойная.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались массовые акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Марш протеста в Тбилиси 11.12.2024, стоп-кадр видео https://t.me/Tbilisi_life/33832
11 декабря 2024, 23:59
Госслужащие в Грузии вышли на марш в поддержку евроинтеграции
11 декабря 2024, 21:15
Запугивание активистов в Тбилиси стало способом снизить волну протестов*
11 декабря 2024, 20:26
Суд оштрафовал Котэ Чахунашвили за неподчинение полиции
Участники акции протеста в Тбилиси. 7 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
11 декабря 2024, 15:55
Участники протестов в Тбилиси показали высокий уровень солидарности
Георгий Ахобадзе. Фото: TV Pirveli https://www.facebook.com/groups/751257558957015/posts/1766974494051978/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 декабря 2024, 11:08
Врач в Грузии заявил о подбросе силовиками наркотиков после акции протеста
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:24, 11 декабря 2024
Ветер с Апшерона
8
Три пути сепаратистов
Фото
16:37, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
35
Может "друг" Макрон сподвигнуть власти Грузии на серьезные уступки оппозиции? Имхо, нет
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик в Грозном. Фото: Михаил Евстафьев, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#mediaviewer/File:Evstafiev-checnnya-soldier-fire.jpg Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)

Скриншот статьи на сайте BBC.com www.bbc.com/news/world-65038949 Опасные связи: что общего у грузинского министра и мошеннической сети?

Черкесы. Фото https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:Andynapso Кавказские диаспоры Сирии

Блогеры
Фото
17:24, 11 декабря 2024
Ветер с Апшерона
8
Три пути сепаратистов
Фото
16:37, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
35
Может "друг" Макрон сподвигнуть власти Грузии на серьезные уступки оппозиции? Имхо, нет
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Фото
09:56, 10 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
44
Израиль: Голанские высоты теперь наши. Реакция лицемеров и хронически чистых листов
Фото
15:22, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
63
Что происходит в Абхазии? Подготовка к "президентским выборам"
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Ставропольский краевой суд. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=s_S8kabWKcs
11 декабря 2024, 19:48
Дело о беспорядках в Махачкале начал рассматривать суд на Ставрополье

Столб электросети. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
11 декабря 2024, 17:30
Подача электричества в Абхазии в дневное время сокращена

Георгий Ахобадзе. Фото: TV Pirveli https://www.facebook.com/groups/751257558957015/posts/1766974494051978/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 декабря 2024, 11:08
Врач в Грузии заявил о подбросе силовиками наркотиков после акции протеста

Ракета в небе. Фото: Сергей Плишенко https://taganrogprav.ru
11 декабря 2024, 08:32
Жильцы 27 домов в Таганроге остались без тепла после ракетной атаки

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше