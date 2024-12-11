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23:59, 11 декабря 2024

Госслужащие в Грузии вышли на марш в поддержку евроинтеграции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работники бюджетной сферы выступили против приостановки переговоров о членстве в ЕС и призвали прекратить запугивание участников протестов. Они присоединились к участникам акции перед парламентом Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. 10 декабря, на 13-й день протестов, митингующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, силовики не стали разгонять протестующих. Участники протестных акций подвергаются давлению силовиков, которые принудительно доставляют их на допросы в отсутствие адвокатов, есть и угрозы увольнением. Эти действия направлены на запугивание, чтобы снизить протестную волну, указали активисты.

Жесткий разгон акций протеста у парламента Грузии приводит к увеличению числа их участников, число демонстрантов варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч, указали грузинские аналитики. НПО объединились для помощи пострадавшим от действий силовиков.

Госслужащие, не согласные с приостановкой евроинтеграции, прошли сегодня вечером маршем по Тбилиси. Они прошли от площади Первой республики к парламенту Грузии, где 14-й день подряд проходит акция протеста, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Во время марша госслужащие исполнили гимн Грузии и Евросоюза и озвучили свои требования. Граждане требуют освобождения незаконно удерживаемых заключенных и проведения перевыборов, проинформировала телекомпания "Пирвели".

"Есть две причины для нашего собрания: одна - это текущий процесс, который происходит в стране, отказ от заявки на членство  в ЕС до 2028 года. Во-вторых, отклик на формы запугивания, мы - люди, занятые на публичной службе, и цель нашего шествия - донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верными Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу. В то же время призываем их прекратить насилие против нас, использование различных форм запугивания, которых в последнее время было много", - привело "Интерпрессньюс" слова сотрудника мэрии Гиги Сопромадзе.

 Власти установили на проспекте Руставели новогоднюю елку. Каждый вечер участники акций протеста  снова и снова вешают на ограждающий ее забор фотографии избитых и арестованных участников протеста. Баннер со словом: "Солидарность", с которым по центру Тбилиси прошли бюджетники, также прикреплен к забору перед елкой, пишет JamNews.

Движение у здания парламента перекрыто. Обстановка на акции протеста спокойная, сообщает Paper Kartuli.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Скриншот статьи на сайте BBC.com www.bbc.com/news/world-65038949 Опасные связи: что общего у грузинского министра и мошеннической сети?

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