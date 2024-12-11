Активисты в Тбилиси столкнулись с запугиваниями и угрозами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестных акций подвергаются давлению силовиков, которые принудительно доставляют их на допросы в отсутствие адвокатов, есть и угрозы увольнением. Эти действия направлены на запугивание, чтобы снизить протестную волну.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. к 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. 10 декабря протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, силовики не стали разгонять протестующих.

Жесткий разгон акций протеста у парламента Грузии приводит к увеличению числа их участников, число демонстрантов варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч, указали грузинские аналитики. НПО объединились для помощи пострадавшим от действий силовиков.

Одиннадцать неправительственных организаций сообщили об обращениях к ним граждан, участвующих в акциях протеста, с жалобами на нарушение их прав. В частности, полицейские приезжают к ним домой, затем принуждают проехать против их воли в департамент центрального управления криминальной полиции. "Их допрос также проводится принудительно. Адвокатам не предоставлена возможность встречаться и представлять граждан", - говорится в совместном заявлении, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

НПО отмечают, что «Уголовно-процессуальный кодекс» четко оговаривает необходимость разъяснения, что допрос добровольный и есть право воспользоваться услугами адвоката. При этом дача показаний обязательна только при вызове судье магистру, что делает незаконными действия полиции.

"Таким образом, незаконное задержание граждан полицией, принудительная транспортировка на допрос, принудительные допросы и ограничение права представительства адвокатов - грубое нарушение Конституции и законодательства Грузии, что необходимо немедленно прекратить», - говорится в сообщении.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили пояснил, что эти действия носят цель запугать общество и таким образом снизить протестную волну, чтобы заглушить ее.

"Это методы которые применяют в России по сей день, а все что предпринимают в России, перенимают здесь. Грузия пока еще не Россия и здесь пока люди реагируют наоборот – контрпродуктивно, они еще раздражаются и еще больше людей выходят на митинги. Меры не работают с той силой, на которую рассчитывают, так как в Грузии слишком долго была демократия", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, распространяется информация, что от государственных служащих, критично относящихся к действиям властей, требуют писать заявления о увольнении по собственному желанию. Из министерства внутренних дел и ряда других ведомств сами уволились сотрудники, несогласные с политикой правительства, почти в полном составе уволились сотрудники Службы защиты персональных данных.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

"Помимо этого угрожают увольнением. Власти намереваются принять закон о реорганизации ведомств, который позволит ее проводить упрощенно. Однако это входит в противоречие со специальным законом «О государственных служащих» и таким образом ограничиваются их права. После принятия закона проведут реорганизацию для сокращения сотрудников - все кто будет люстрирован, то есть кто проявит себя критиками правительства, их уволят", - сказал эксперт.

Гоголашвили уточнил, что в Грузии функционирует свободное телевидение, есть конкуренция прессы и люди получают информацию из разных источников. Власти сначала хотели уничтожить свободу СМИ, затем начать репрессии, но это не удалось, по этой причине сейчас не могут добиться успеха в своих действиях.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.