Разгоны акций в Тбилиси усиливают мотивацию протестующих

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Жесткий разгон акций протеста у парламента Грузии приводит к увеличению числа их участников, число демонстрантов варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч, указали грузинские аналитики. НПО объединились для помощи пострадавшим от действий силовиков.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября, когда начались акции протеста, задержано более 400 демонстрантов. Несколько дней подряд в Тбилиси продолжаются нападения со стороны неизвестных в масках. В частности, группа примерно из 50 человек избила нескольких членов партии "Ахали", нападению также подверглись журналисты. 10 декабря в Грузии 13-й день подряд проходят акции с требованием евроинтеграции, новых парламентских выборов и освобождения задержанных.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Оказывают ли влияние нападения и разгоны акций протеста на ее участников и опасаются ли они выходить на последующие акции, рассказали "Кавказскому узлу" аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований", бывший руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили, руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе, представитель неправительственной организации, бывший заместитель министра юстиции Александр Барамидзе, руководитель пресс-службы неправительственной организации «Права Грузии» Георгий Селимашвили.

За последние два дня количество протестующих не меняется, но резко возрастает после жестких разгонов, сказал Шота Утиашвили. "Во время разгона количество протестующих сокращается – бегут все, кто может - не все могут находится под струей водомета и под газом, но потом возвращаются обратно", - сообщил он.

По его словам, «титушек» никто не ловит, наоборот, могут арестовать, «если дотронешься до них хоть пальцем». Оппозиция пытается их идентифицировать на основании полученных сообщений от населения – кто-то видел, кто-то знает, сказал он.

В Тбилиси активизировались молодые люди в масках, которые совершают нападения на участников акций протеста, журналистов и политиков. Аналитики считают, что они работают в интересах властей, однако двое из нападавших были опознаны как родственники оппозиционных активистов.

Ника Читадзе обратил внимание, что "ближе к ночи на акции остается в основном молодежь, ночью во время разгона в ней принимает участие примерно три – четыре тысячи человек", - сказал он.

Александр Барамидзе сообщил, что количество протестующих варьируется с 20 часов вечера и до 3 – 4 часов утра, но на акциях протеста количество протестующих достигает десятки тысяч человек. "Насилие на акциях злит людей и на них выходит еще больше протестующих", - пояснил он.

Около десятка ведущих неправительственных организаций объединилась в коалицию по оказанию юридической помощи и представления в суде всех пострадавших во время разгона акций протеста, сообщил Георгий Селимашвили корреспонденту «Кавказского узла».

"Поодиночке ни одна неправительственная организация не сможет защищать примерно сотню людей одновременно. Мы зафиксировали все факты ранений, но вряд ли станет известно, кто принимал в этом участие. Все лица не определить», - сказал он.

Помимо этого, юридическую помощь оказывают ряд оппозиционных партий и поддерживающие юристы, находящиеся на акциях протеста, сообщает корреспондент "Кавказского узла».

По словам Селимашвили, НПО пытаются идентифицировать тех, кто нападает на людей, «ведется интенсивная, круглосуточная работа». Кроме того, пытаются определить людей в гражданской одежде и масках, нападающих на людей. "Справедливо предположить, что эти «титушки» действуют по инструкциям властей. В социальных сетях люди пытаются как-то опознать людей в масках– по чертам наружности, разрезу глаз, фигура со спины», - сообщил он.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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