Аналитики поспорили о связях "титушек" с "Грузинской мечтой" и оппозицией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тбилиси активизировались молодые люди в масках, которые совершают нападения на участников акций протеста, журналистов и политиков. Аналитики считают, что они работают в интересах властей, однако двое из нападавших были опознаны как родственники оппозиционных активистов.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября, когда начались акции протеста, задержано более 400 демонстрантов. Несколько дней подряд в Тбилиси продолжаются нападения со стороны неизвестных в масках. В частности, группа примерно из 50 человек избила нескольких членов партии "Ахали". 9 декабря в начале акции у парламента не присутствовала полиция, однако затем к зданию были стянуты спецназ и водометы.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

В Тбилиси на прошлой неделе появились группировки людей в масках, нападающих в центре Тбилиси, на проспекте Руставели и прилегающих в нему районов, на политиков, участников акции протеста и журналистов, просто одиноких прохожих или маленькие группы людей, также нападение было совершено на офис оппозиционной «Коалиции за перемены», сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Группа людей напала и избила до крови молодого человека, который один находился в парке «9 апреля», в той его части, которая расположена вдалеке от проспекта Руставели и около резиденции президента, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» очевидец инцидента.

Кто стоит за группировки людей в масках и с какой целью их вывели на улицы столицы, в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» рассуждают представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили; бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили; руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе и представитель неправительственной организации, бывший заместитель министра юстиции Александр Барамидзе.

Группы людей, предпринимающих насильственные действия в отношении протестующих, называют «титушки», отметил Гела Николаишвили.

"Титушки" - собирательный термин, возникший в 2013 году на Украине для обозначения молодых людей, негласно используемых властями для организации силовых провокаций, потасовок, в частности, против сторонников Евромайдана. Названы в честь одного из организаторов Вадима Титушко, пишет "ОВД-Инфо" (внесено Минюстом в реестр иноагентов).

«Сначала надо определить, кто эти так называемые "титушки". Исходя из разговоров, не совсем подтверждается то, что это представители силовых структур. Ходят разные слухи. Телекомпания «Мтавари архи» обнародовала фотографии двух молодых людей из этих групп. Один из них - сын оппозиционного активиста в эмиграции. Его мать в одной из социальных сетей возмущалась, почему показали фото ее сына, он там случайно оказался и хотел оказать помощь избитому. Второй молодой человек - также из семьи ярых оппозиционных активистов, его мать и обе сестры принимают участие в акциях протеста. Нет уверенности, что их подослало правительство. Фотографии этих людей обнародовала сама оппозиция», - сказал Николаишвили.

По его словам, есть версия, что эти группы людей и нападения организовала сама оппозиция, чтобы накалить обстановку и противостояние. При этом оба молодых человека не работают в государственных силовых структурах.

Ника Читадзе предполагает, что подобная активизация может быть по разным причинам – многие сотрудники спецназа отказались выполнять приказы начальства, другие устали во время ежедневных разгонов протестующих и отказываются работать.

"Титушек" выводят в тех случаях, когда, с одной стороны, не хватает ресурсов спецназа, а с другой – «Грузинская мечта» хочет продемонстрировать силу. "Титушки" – это один из способов этого механизма, так как партия станет бороться всеми методами и это прослеживается - использование полиции, спецназа, "титушек", принятие новых законов или изменение существующих, агитация, пропаганда. Запретили продажу пиротехники без лицензии», - сказал он.

По его словам, несмотря на это, люди ежедневно массово собираются на акции протеста и не только в Тбилиси, но и в регионах страны, что вызывает гнев властей, которые не смогли запугать людей.

Давид Дарчиашвили считает, что за формированием групп неизвестных людей в масках стоят не государственные органы, а отдельные личности.

«Однажды это все будет расследовано и ответственность понесут не только те сотрудники, которые участвовали в происходящем, но и те, кто не принимал в этом участие. Их активизировали для того, чтобы запугать население. Это такой вид терроризма, но до него пока не доходит. Страна такая - есть господа, а есть крепостные, рабы. Видно, как "титушки" общаются и взаимодействуют с силовиками, это происходит на личностном уровне, они связаны, на улице общаются», - сказал он.

По его мнению, власти в эти дни прибегают к разным методам для воспрепятствования акции протести и комбинируют их. Все это оставляет впечатление страха властей перед протестами: опасаются противостояния населения, международной реакции.

Власти страны уже задействовали "титушек" весной, когда шли протесты из-за рассмотрения и принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», отметил Александр Барамидзе. «Диктаторские режимы всегда применяют "титушек", это происходило и в Украине. Это современная тенденция диктаторского режима борьбы против своего населения», - сказал он.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.