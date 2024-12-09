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08:32, 9 декабря 2024

Число задержанных на акциях протеста в Грузии превысило 400

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 28 ноября, когда начались акции протеста, задержано более 400 демонстрантов.

Как информировал "Кавказский узел", по словам активистов, сегодня ночью в Тбилиси продолжились нападения со стороны неизвестных в масках. В частности, группа из около 50 человек избила нескольких членов партии "Ахали".

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

С 28 ноября, когда в Грузии начались массовые акции протеста, задержаны более 400 человек, сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Привлечены к ответственности более 30 человек. Так же в административном порядке задержаны и делопроизводство начато в отношении 372 человек, из которых в отношении 62 было применено административное заключение, более 100 человек оштрафованы", – привел его слова 8 декабря на своем сайте телеканал "Рустави 2".

В отношении остальных задержанных ведутся судебные разбирательства. Всего с 28 ноября пострадали более 150 сотрудников полиции, многим из них потребовалось хирургическое вмешательство, добавил Дарахвелидзе.

Напомним, 8 декабря сотрудники грузинских СМИ провели в центре Тбилиси акцию солидарности с коллегами, которые пострадали во время освещения протестных акций. Ранее журналисты и активисты пожаловались, что неизвестные в масках совершают нападения на протестующих, они считают, что за этим стоит "Грузинская мечта". Правящая партия отвергла свою причастность к нападениям.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

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