Участники акции в Тбилиси выступили против насилия над журналистами

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Сотрудники грузинских СМИ провели в центре Тбилиси акцию солидарности с коллегами, которые пострадали во время освещения протестных акций.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря в Тбилиси группа людей в масках напала на съемочную группу телеканала "Пирвели" - журналистку Маку Чихладзе и телеоператора Георгия Шецирули, которые снимали сюжет об избиениях протестующих. Пострадавшие госпитализированы с сотрясениями мозга, съемочное оборудование было похищено. Основатель телеканала объявил награду в 25 тысяч долларов за информацию о нападавших.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

Журналисты и телеоператоры провели сегодня акцию солидарности с коллегами на площади Республики, перекрыв автомобильное движение. Они принесли с собой фотографии сотрудников СМИ, которые пострадали во время освещения протестных акций в Тбилиси, сообщает "Интерпрессньюс".

Ведущий программы на "Первом канале" грузинского телевидения Васил Иванов-Чиковани назвал неприемлемым инцидент с избиением съемочной группы "Пирвели". "Это попытка разжечь противостояние в обществе. Мы видели не только нападение на журналистов, но и нападение на обычных людей… Общество обязательно должно объединиться", - приводит его слова агентство.

Напомним, в ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси задержали корреспондента "Кавказского узла" Беслана Кмузова, который освещал акцию протеста. Сегодня суд приговорил Кмузова к штрафу.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Фото с одной из этих акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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