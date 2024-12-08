Суд наложил штраф на журналиста "Кавказского узла" в Тбилиси

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Суд в Тбилиси приговорил к штрафу корреспондента "Кавказского узла" Беслана Кмузова, задержанного на месте акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси задержали корреспондента "Кавказского узла" Беслана Кмузова, который освещал акцию протеста сторонников евроинтеграции. Сотрудник полиции пояснил супруге журналиста, что Кмузов подозревается по административной статье о неподчинении силовикам.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих.

Беслану Кмузову назначен административный штраф в 2000 лари (около 718 долларов). Его отпускают, "но потеряли его телефон", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кмузова Дито Нозадзе, привлеченный "Кавказским узлом" к защите журналиста. Он добавил, что решение о том, обжаловать ли штраф, зависит от его подзащитного.

По словам жены, Беслана Кмузова осудили по статье 173 о неподчинении полиции. "Штраф в 2000 лари, которые необходимо оплатить в течение недели. По словам Беслана, он не находился на территории, где проходил митинг, стоял поодаль и делал фотографии, когда на него налетели представители спецотрядов, скрутили и отобрали телефон. Со словами "Какие хорошие фото, вот за это ты сейчас и получишь" - они усадили его в какой-то грузовик", - рассказала она "Кавказскому узлу".

Сам Беслан Кмузов пока недоступен для комментария, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Фото с одной из этих акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

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