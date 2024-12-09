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06:44, 9 декабря 2024

Активисты подверглись нападению в Тбилиси

Избитый активисты партии Ахали", стоп-кадр видео телеграм-канала Грузия 24 https://t.me/georgia_24/6315

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные в масках избили минувшей ночью в Тбилиси активистов партии "Ахали".

Как информировал "Кавказский узел", 8 декабря сотрудники грузинских СМИ провели в центре Тбилиси акцию солидарности с коллегами, которые пострадали во время освещения протестных акций. Ранее журналисты и активисты пожаловались, что неизвестные в масках совершают нападения на протестующих, они считают, что за этим стоит "Грузинская мечта". Правящая партия отвергла свою причастность к нападениям.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Поздно вечером 8 декабря на площадь Свободы в Тбилиси были стянуты спецназ и водометы, около парламента ночью вновь собрались противники приостановки евроинтеграции, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Большое количество протестующих собралось на проспекте Руставели. Однако ночью на нем не было даже патрульных. Минувшая ночь в Тбилиси прошла спокойно, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Сегодня ночью в Тбилиси активисты вновь подверглись нападениям со стороны неизвестных в масках. Недалеко от парламента Грузии, на улице Бесики, группа из около 50 человек избила нескольких членов партии "Ахали". Недалеко от того места, где произошел инцидент, дежурил наряд патрульной полиции, однако он не вмешался в происходящее и покинул территорию вслед за нападавшими, отметил телеграм-канал "Грузия 24".

Помимо активистов около парламента также была избита съемочная группа телеканала "Пирвели", сказано в другой публикации.

Напомним, в Грузии акции протеста проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

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